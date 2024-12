Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 15 de dezembro

O SANTO Santa Adelaide

Nasceu em Borgonha, no ano 931. Seu pai era Rodolfo II, rei da Borgonha. Aos 16 anos, foi dada em casamento ao rei da Itália, Lotário II, que faleceu três depois envenenado pelo duque Berengário de Ivreia. O duque quis obrigar Adelaide a se casar com seu filho, mas ela recusou e foi encarcerada. Após fugir, ela foi para a Alemanha, onde casou com o rei Otão I. Adelaide, mais uma vez, ficou viúva após a morte de Otão I e exerceu o poder em nome do filho Otão II, que, ainda era muito novo para o trono. Ela governou novamente o Império entre os anos 991 a 996, até o neto Otão III assumir o trono. Refugiada na Borgonha, após Otão revoltar-se com Adelaide, conheceu Santo Odilo, com quem espalhou grandes benefícios pelos mosteiros franceses das regiões vizinhas. Morreu no dia 16 de dezembro de 999.