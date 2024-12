Programe-se: Confira agenda cultural de segunda, 15 de dezembro (15/12)

Foto: Camila de Almeida Cantora Lorena Nunes está na programação da Black Fuá

A UFC comemora 70 anos com programação nesta segunda-feira, 16. Entre os destaques estão o lançamento de livros pela Editora UFC no Auditório Antônio Martins Filho às 16 horas e, a partir das 18 horas, a entrega das Medalhas UFC 70 Anos. A ação homenageia personalidades importantes para a instituição. Na sequência, tem show de Lorena Nunes (foto), que convida ao palco Mona Gadelha, Rodger Rogério, Mulher Barbada e Tóri Teixeira.

Quando: segunda-feira, 16, a partir das 16 horas

Onde: Av. da Universidade, 2853 - Benfica

Gratuito

Kraven

Estreou nos cinemas de Fortaleza o filme "Kraven - O Caçador". A obra é uma história visceral sobre o porquê e como um dos vilões mais icônicos da Marvel foi criado. Ambientado antes de sua famosa vingança contra o Homem-Aranha, Aaron Taylor-Johnson estrela como Kraven nesta versão violenta da história. Ele tem a missão de provar que é o maior caçador do mundo.

Aulão de Forró

A "Segunda-Feira Mais Louca do Mundo" começa às 19 horas, com o Trio Tapioca, e às 19h30min, o Aulão de Forró. Em seguida, a Quadrilha Junina Zé Testinha, Banda do Pirata e encerramento com sopão.

Quando: segunda, 16, a partir das 19 horas

Onde: R. dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema

Queer

Com Daniel Craig, o filme "Queer" está em cartaz em cinemas de Fortaleza. O drama se passa em 1950. William Lee, um expatriado americano na Cidade do México, passa os dias quase completamente sozinho, exceto por alguns contatos com outros membros da pequena comunidade americana. O encontro com Eugene, um expatriado e ex-soldado recém-chegado à cidade, mostra, pela primeira vez, que pode finalmente ser possível estabelecer uma conexão íntima com alguém.

Cem Anos de Solidão

Já está disponível na Netflix a série "Cem Anos de Solidão", que adapta uma das obras mais emblemáticas do escritor Gabriel García Márquez. Depois de se casarem contra a vontade dos pais, dois primos abandonam o vilarejo onde moram para uma jornada em busca de um novo lar. O casal chega às margens de um rio de pedras pré-históricas, onde fundam uma cidade utópica. Diversas gerações dessa linhagem marcarão o futuro da cidade, atormentada pela loucura, amores impossíveis e uma guerra.

Onde: Netflix