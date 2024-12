Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 17 de dezembro

Tente ser persuasiva, mas não arbitrária. A Lua harmonizada a Saturno e Netuno pode promover maturidade profissional, enquanto apura sua habilidade gestora e lhe faz conciliar abordagens racionais e intuitivas no cumprimento do dever.

O momento astrológico tende a favorecer a introspecção em prol do aprimoramento frente às vicissitudes da vida. É preciso colocar a mente e o coração em ordem, zelando pelos aspectos econômicos do dia a dia. Busque evitar conflitos diretos nas relações.

Libra 23/09 a 22/10

Tente atuar de maneira diplomática ao lidar com contrastes nas parcerias. Sua relação com o trabalho pode conciliar a disciplina com abordagens intuitivas e criativas, já que a Lua se harmoniza com Saturno e Netuno.