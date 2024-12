Programe-se: Confira agenda cultural de terça, 17 de dezembro (17/12)

Foto: Danilo Borges/Divulgação Claudia Leitte é destaque do "Emoções de Verão"

Com festas programadas para o início de 2025, a primeira edição do Festival Emoções de Verão já está com ingressos à venda. A programação inclui nomes como Claudia Leitte, Léo Santana, Nando Reis e Ferrugem e acontece nos dias 5, 12, 18, 19, 25 e 26 de janeiro e 1º e 15 de fevereiro, com ingressos a partir de R$100 por dia.

Quando: 5, 12, 18, 19, 25 e 26 de janeiro e 1º e 15 de fevereiro

5, 12, 18, 19, 25 e 26 de janeiro e 1º e 15 de fevereiro Onde: Sunrise Beach Club (avenida Zezé Diogo, 4987 - Antonio Diogo)

Sunrise Beach Club (avenida Zezé Diogo, 4987 - Antonio Diogo) Quanto: a partir de R$ 100, vendas em STIngressos.com.br





Soldados da Borracha

O Cineteatro São Luiz exibe, de terça, 17, a domingo, 21, o documentário "Soldados da Borracha", de Wolney Oliveira. A produção conta a história do grupo de seringueiros composto por cerca de 60 mil nordestinos. Metade destes homens morreram antes de voltar para casa, quanto a outra parte segue na luta por reconhecimento.

Quando: terça, às 16 horas; quarta a sexta-feira, às 17 horas; sábado às 15h30min; domingo às 16 horas

terça, às 16 horas; quarta a sexta-feira, às 17 horas; sábado às 15h30min; domingo às 16 horas Onde: Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto: R$ 7 (meia-entrada) e R$ 14 (inteira)

R$ 7 (meia-entrada) e R$ 14 (inteira) Vendas em Sympla.com

Alice no País das Maravilhas

A Rede Cuca Pici é palco nesta terça-feira, 17, do festival de encerramento Cristina Jucá Elevé Danse. Serão apresentados dois espetáculos musicais: "As Aventuras de Alice no País das Maravilhas" e "Hair Spray", esse último será apresentado em trechos dos melhores momentos.

Quando: terça-feira, 17, às 18 horas

terça-feira, 17, às 18 horas Onde: Teatro da Rede Cuca Pici (Rua Coronel Matos Dourado, 1499 - Padre Andrade)

Teatro da Rede Cuca Pici (Rua Coronel Matos Dourado, 1499 - Padre Andrade) Quanto: R$ 20, vendas pelo Sympla

R$ 20, vendas pelo Sympla Mais informações: @redecucaoficial

As Polacas

Segue em cartaz nos cinemas o drama nacional "As Polacas", que acompanha a vida da polonesa Rebeca, ao chegar ao Brasil para reencontrar o marido e iniciar uma nova vida. No entanto, ela descobre que seu marido faleceu e acaba refém de uma grande rede de prostituição e tráfico de mulheres. Para escapar, se alia com outras mulheres na mesma situação.

Quando e onde: Ingresso.com

Render-CE

O projeto Render-CE, localizado no Iguatemi Bosque, inaugurou sua sexta edição neste mês e segue com exposições até 5 de janeiro. Desta vez, a tipologia em destaque no espaço é o crochê, que está presente na mostra pelo trabalho de 14 artesãs da comunidade de Curral Grande, localizada município de São Gonçalo do Amarante.

Quando: até 5 de janeiro

até 5 de janeiro Onde: Shopping Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Shopping Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) Gratuito