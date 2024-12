Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 18 de dezembro

O SANTO Nossa Senhora Do ó

Festa católica de origem espanhola, é conhecida na liturgia com o nome de "Expectação do parto de Nossa Senhora", e entre o povo com o título de "Nossa Senhora do Ó". As antífonas maiores que põe a Igreja nos lábios dos seus sacerdotes, desde hoje até a Véspera do Natal, e começam sempre pela interjeição exclamativa Ó ("Ó Sabedoria, vinde ensinar-nos o caminho da salvação"), como expoente altíssimo do fervor e ardentes desejos da Igreja, que suspira pela vinda de Jesus, inspiraram ao povo espanhol a formosa invocação de "Nossa Senhora do Ó". A festa de Nossa Senhora do Ó foi instituída no século VI pelo décimo Concílio de Toledo, ilustre na história da Igreja pela pública confissão de Potâmio, Bispo bracarense, pela leitura do testamento de São Martinho de Dume.