Programe-se: Confira agenda cultural de terça, 18 de dezembro (18/12)

Foto: Ronny de oliveira/ divulgação PROTAGONISMO E ACESSIBILIDADE NO CEARÁ - revista

Já está disponível, no formato digital, a 4ª edição da Revista Maré Alta, que tem como propósito gerar interatividade, acessibilidade e protagonismo ao teatro cearense. Com conteúdo informativo e lúdico, a plataforma incentiva que os artistas do Estado sejam vistos, lembrados e reconhecidos. A revista foi criada pela atriz cearense Ana Vitória Almeida e possui audiodescrição de textos e imagens.

Onde acessar: @revistamarealta (Instagram)

Homenagem

Segue em cartaz no espaço cultural Bruta Flor a exposição "Nossos Momentos", uma homenagem aos 30 anos do fã clube de Maria Bethânia "Grito de Alerta". Nesta quarta, 18, a casa também recebe a apresentação do ator George Hudson, que narra a trajetória da artista por meio da poesia.

Quando: quarta-feira, 18, às 20 horas

Visitação disponível até 29 de novembro

Onde: Bruta Flor (Rua Antônio Augusto, 806 - Meireles)

Gratuito

Homenagem a Pixinguinha

Já está disponível a venda de ingressos para o show "Pizindim - Homenagem a Pixinguinha", do grupo vocal Ordinarius. Marcado para acontecer entre os dias 26 e 29 deste mês (quinta-feira a domingo), o evento é uma reverência a um dos grandes nomes da música brasileira. No repertório, serão revisitados clássicos como "Carinhoso", "Um a Zero", "Rosa", "Lamentos".

Quando: 26 a 28, às 19h; domingo, 29, às 18h

Onde: Caixa Cultural (Av. Pessoa Anta, 287 — Praia de Iracema)

Quanto: R$30 (inteira) e R$15 (meia)

Vendas na bilheteria da Caixa Cultural

Cinelândia Cearense

Acontece nesta quarta-feira, 18, o lançamento do documentário "Cinelândia Cearense - 100 anos de resistência", que aborda o cenários das lutas e conquistas do cinema do Ceará. A narrativa mostra a história desde o começo, com a produção "Temporada de Futebol Maranhense no Ceará", de Adhemar Bezerra de Albuquerque, em 1924.

Quando: quarta-feira, 18, às 19 horas

Onde: Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 - Centro)

Gratuito

Imaginário

O Theatro José de Alencar recebe nesta quarta, 18, o espetáculo de dança "O Pequeno Cavalo Corcunda - Reino das Águas", da Escola de Dança Janne Ruth. A história é inspirada na animação "Divertida Mente" e narra a vida das emoções de Riley até completar 11 anos, uma menina cuja mente é organizada em memórias de base ligadas a ilhas da memória (bobeira, família, honestidade, prática de hóquei, amizade e etc).