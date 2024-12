Série do Disney+ explora romance vivido há 45 anos por Sidney Magal

Foto: Disney+/Divulgação Série sobre romance da história de Sidney Magal e Magali West chega ao Disney nesta quarta-feira,18

Explorando a musicalidade brasileira atrelada ao ritmo energético do paso doble - estilo musical espanhol que ganhou destaque na década de 1920 -, Sidney Magal conquistou o público entre os anos 1970 e 1980. Foi nesta época que ele também foi encantado pela baiana Magali West, com quem já divide mais de 40 anos de matrimônio e educou os filhos Gabriella, Nathália e Rodrigo.

Em celebração à união de quase meio século, foi desenvolvido "Meu Sangue Ferve Por Você - A Série". A produção sucessora do filme homônimo de 2020, que conta a trajetória do cantor, estreia na plataforma Disney nesta quarta-feira, 18.

A obra, dirigida por Paulo Machline e Joana Mariani, explora os bastidores da vida de Magal, incluindo o romance com a esposa. Naturalmente, a história de amor ganha um tom cinematográfico.

A nova série da Disney consegue ir além da personalidade que usa camisas coloridas e da paixão estampada em cada performance. Ele é apresentado como um jovem apaixonado que vivia entre o glamour e o drama da era disco.

A trama começa a partir da fagulha de amor entre o então jovem artista e o interesse à primeira vista por Magali West, personagem que ganha destaque desde os instantes iniciais e recebe até mais minutos de tela que seu par romântico.

"No desenvolvimento, decidimos que seriam dois protagonistas. Se você pegar o número de cenas que cada um tem, a Magali tem até mais. Sidney é o cara que já tem carreira artística e conteúdo biografado. Esse filme é sobre ele, mas não é apenas um material sobre o artista. Acho que a própria Magali tem características que trazem um certo protagonismo", afirma Paulo Machline em entrevista virtual ao Vida&Arte.

Esposa de Sidney Magal ganha protagonismo em série

Vinda de uma família simples da Bahia, ela desperta a curiosidade do cantor após um encontro inesperado enquanto Magal fugia de fãs. Apesar da jovem não revelar seu nome quando se conheceram, um concurso de beleza fez com que os caminhos de ambos se cruzassem novamente.

Para contribuir com a construção da história, o próprio casal faz aparições na série. Seguindo a proposta de um estilo documental, eles marcam presença nas cenas e relatam as próprias vivências, adicionadas à interpretação do ator Felipe Bragança (como Magal jovem) e da atriz Giovana Cordeiro (Magali) no final de cada episódio.

Entre paixão, conflito e reconciliação, os episódios desenvolvem atuações que aproximam o público do romance do casal. Entretanto, é difícil não se perguntar se a narrativa romantizada pode ser sustentada em um mundo onde as histórias reais pedem mais nuances e menos idealizações.

A maneira como a história de Magali e Magal foge do habitual motivou a criação da série. "O Magal, desde sempre, fala dessa história em entrevistas. Ele ama contar essa história e se emociona contando. Um dia eu pensei: 'isso dá um filme'. Foi uma ideia que saiu da gente", destaca Machline.

Ele continua relembrando o processo de desenvolvimento do novo projeto. "Eu e a Joana somos parceiros de trabalho há muitos anos, já tivemos outros filmes e, durante um trabalho, a gente teve essa ideia. Fomos até Salvador e entrevistamos Magali e Magali", rememora.

Joana completa afirmando que, a partir de uma entrevista com o casal, percebeu como a história deles é diferente do usual e caberia perfeitamente como uma adaptação audiovisual. Neste caso, a obra ganhou roteiro construído em parceria com Roberto Vitorino e Diane Maia. Ao todo, são quatro episódios também encenados por Caco Ciocler e Emanuelle Araújo.

"A história deles é tão absurda que parece uma fábula, eles se conheceram e em seis meses estavam morando juntos. Hoje, casados há 44 anos, eles mostram que são pessoas reais, com problemas e diferenças. Eles têm dias ruins, mas a relação deles é real. Essa mistura entre a fábula e a realidade de um casamento de 45 anos e três filhos felizes é muito interessante", destaca Joana.

Além de apresentar o encontro entre os protagonistas, a produção visa aproximar outras pautas da trama. É inquestionável a presença do protagonismo feminino de Magali West na série. Captar a identidade dela, por exemplo, foi possível com as vivências com os respectivos homenageados no set.

"Discutimos que biografia deve respeitar a essência da pessoa biografada. No caso de Magal, Magali teve um papel fundamental em sua vida; se não fosse por sua força, eles não estariam juntos", afirma a diretora.

Ela ainda acrescenta: "É importante reconhecer que a história não pode ser contada apenas do ponto de vista do Magal. A cena final da série mostra a essência de Magali, destacando seu protagonismo, fazendo dela tão importante quanto o biografado".

A música de Magal é reconhecida pela força e intensidade que o consolidou como um dos nomes mais queridos da música popular brasileira. Sua presença magnética ultrapassou gerações e o legado que a série tenta capturar ainda ecoa em novas produções e regravações do País.

"Quando estávamos escrevendo o roteiro do filme, soubemos que a música era muito importante. O próximo passo foi trazer suas músicas, então trabalhamos juntos, eu, Joana e Diane Maia, para encontrar a melhor forma de incluir músicas mais recentes de Magal na história ambientada no final dos anos 1970", explica Paulo Machline.

Ele ainda explica o processo realizado durante as gravações. "Decidimos atualizá-las na voz de Felipe e mudar os arranjos. Também incluímos músicas importantes para a narrativa do filme. Isso trouxe um tom mais jovem ao projeto", afirma o diretor.

Assim, a direção aposta em uma estética vibrante e cenários que evocam a febre disco, mesclados a dramatizações e hits de Magal numa transição entre passado e presente.



"Meu Sangue Ferve Por Você"