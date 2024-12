Comédia de Natal imagina como seria um Papai Noel cearense

Foto: Jerônimo Nobre/Divulgação "Liga do Natal: Uma aventura no Ceará"

Como seria o Papai Noel caso ele morasse no Ceará? A resposta para essa pergunta foi desenvolvida na 9ª edição do projeto Liga do Natal, evento itinerante e anual que começou no Ceará e circulou pelo Brasil, até retornar à origem com novo espetáculo.

Com apresentações marcadas para os dias 20 e 21 deste mês, no Theatro José de Alencar, a peça “Uma aventura no Ceará” é ambientada em Fortaleza e traz elementos característicos do Município, como a oralidade, a cultura das ruas e das famílias e outros.

“A cearensidade está entranhada no espetáculo de inúmeras formas, desde o sotaque dos atores até os maneirismo propostos pelo texto e, principalmente, no humor que é tão tradicional e nos faz mais sabidos e resistentes”, explica Moisés Loureiro, diretor da montagem.

Conforme afirma Thiago Andrade, roteirista e ator, a peça retrata a família do Papai Noel, que é dono de uma bodega e “some” em dezembro para preparar o Natal. “Pensamos que, se o Papai Noel estivesse no Ceará, ele seria um dono budega, bem complexa e cheia de mágica. A gente começou a experimentar essa ideia e a premissa do texto seria que o Papai Noel e sua família faziam anualmente incursões na humanidade para conhecê-los melhor, até realizar o Natal no fim do ano”, conta.

“O disfarce dele é ser um dono de bodega no Carlito Pamplona, que é tocada também pela Mamãe Noel e que tem o duende como entregador. A árvore de natal faz o papel de segurança, olhando quem entra e quem sai da bodega. Além deles, a peça conta com um narrador e uma menina”, acrescenta.

Na peça, os personagens ganham nomes “da vida real”. Noel se chama Nonato, o duende é nomeado de “Duda” e a Mamãe Noel ganha o apelido de Dona Méuri Cristina.

O enredo da história foi inspirado em pessoas reais do Ceará, como o avô de Moisés Loureiro, que se chamava Nonato e era dono de uma bodega. “Mas a peça é uma grande homenagem a todos os bodegueiros do estado, Flávia também tem história com Seu Valdemiro que tinha uma bodega perto da casa dela, Thiago também trouxe elementos da sua família para o processo, enfim, tem um pouquinho da realidade de cada um dentro do espetáculo”, diz o diretor sobre os outros roteiristas do espetáculo.

Sobre sua personagem, a atriz Solange Teixeira pontua: "A Mamãe Noel do Ceará aderiu à personalidade regional: ela é dona de uma bodega e é uma típica mãe nordestina mesmo: quer que as coisas sejam resolvidas logo, é meio bruta, manda nas crianças, exige que as coisas sejam do jeito que ela quer. E, mesmo com tudo isso, ela é uma boa mãe, quer que as pessoas sejam felizes”.

O elenco do espetáculo conta ainda com um narrador que destaca momentos da narrativa por meio de versos de repente, propositalmente uma homenagem à cultura do Nordeste. Quem o interpreta é Thiago Andrade.

“O narrador é um artista de rua, um repentista, que aparece entre cenas para fazer um reforço cômico ou destacar informações importantes. Seus textos são todos em versos, como na cantoria de viola. Dessa maneira, a gente consegue honrar a tradição do repente nordestino”, exclama Thiago, que complementa: “Para além do nosso “cearensês” na fala dos personagens, a gente tem a poesia enfatizando que se trata de uma comédia genuinamente cearense”.

Com apresentações gratuitas, “Liga do Natal: Uma aventura no Ceará" é indicada para todos os públicos, que poderão se divertir de diferentes maneiras.

“O espetáculo é literalmente para toda a família. Se levar as crianças, elas vão amar. Se forem só os adultos, vão dar maior valor também. Nosso elenco tem Solange Texeira, Bruna Pessoa, Roberta Wermont e outras feras das artes cênicas e da comédia brasileira, o espetáculo é pensado para as crianças, mas não só para elas”, destaca Moisés.

Thiago comemora que o roteiro da peça não precisou de concessões para que fosse adequado para as crianças. De forma natural, a comédia se adapta ao público de diferentes idades: “É uma peça livre e adequada para todos os públicos e, com certeza, pela característica da comédia, da oralidade cearenses e da poesia, certamente vai ser abraçada pelos pais e seus filhos”.

“[A peça] tem a sua boa dose de fuleragem, que é o que tem tornado isso tão legal de fazer e encenar. A fuleragem está em altas doses, mas sem piadas inadequadas.

Para além do espetáculo, a Liga do Natal promove ações destinadas ao público infantil durante as tardes de sexta-feira, 20, e sábado, 21, como brincadeiras no jardim do equipamento e apresentações artísticas diversas. Esses momentos acontecem a partir das 15 horas, nos dois dias.



Liga do Natal: Uma aventura no Ceará

Quando: segunda-feira, 20, com apresentações artísticas às 15 horas e espetáculo às 19 horas; sábado, 21, com apresentações artísticas às 15 horas e espetáculo às 17 e às 19 horas

Onde: Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525 - Centro)

Gratuito, com distribuições pelo Sympla

Mais informações: www.ligadonatal.com.br