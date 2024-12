Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 19 de dezembro

Quem nasce sob esta influência será estimado por todos, devido à sua modéstia e humor agradável. Sua fortuna será obtida devido ao seu talento e boa conduta. Conseguirá obter tudo que deseja e estará sempre empenhado em aprender e conhecer todas as coisas do mundo. Aberto a tudo que seja símbolo de vitalidade e generosidade, saberá contrabalançar a razão e a paixão. Com seu encanto, ilumina a vida de todos que o cercam.

O SANTO Beato Urbano V

Guilherme de Grimoard nasceu em 1310, no castelo de Grisac, França. Seu pai era Guilherme, um cavaleiro, e sua mãe era Anfelisa de Montferrand. Após ter estudado em Montpellier e em Tolosa, proferiu os votos no convento de São Vítor de Marselha e, em seguida, entrou na Congregação de Cluny. Formou-se em Direito Canônico em outubro de 1342, foi professor e vigário geral. Nos fins de 1362, sucedeu a Inocêncio VI, com o nome de Urbano V, sendo um dos sete papas que, de 1309 a 1377, residiram em Avignon. Depois de renovar a excomunhão pronunciada por Inocêncio VI contra Pedro IV, rei de Castela, assassino de sua mulher e polígamo, autorizou Henrique de Trastâmara, seu irmão, a destroná-lo. Morreu em 19 de dezembro de 1370, revestido do hábito beneditino.