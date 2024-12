Programe-se: confira agenda cultural desta quinta-feira, 19 de dezembro (19/12)

Foto: Disney/Divulgação Estreia nos cinemas de Fortaleza nesta quinta-feira, 19, o filme "Mufasa - O Rei Leão"

Mufasa

Estreia nos cinemas de Fortaleza nesta quinta-feira, 19, o filme "Mufasa - O Rei Leão". O live action conta a história de Mufasa, um filhote órfão, perdido e sozinho que conhece um simpático leão chamado Taka, herdeiro de uma linhagem real. O encontro ao acaso dá início a uma grande jornada de um grupo extraordinário de deslocados em busca de seu destino, além de revelar a ascensão de um dos maiores reis das Terras do Orgulho.

Quando e onde: Ingresso.com

Rogério Skylab

O cantor Rogério Skylab volta a Fortaleza para show no Complexo Armazém neste sábado, 21. Com mais de 30 anos de carreira, ele é o cantor de músicas como "Matador de Passarinho" e "Tem Cigarro Aí?". O show de Skylab tem parcipações especiais do cantor Marcello Pompeu, da banda Korzus, e de Mayara Puertas, do grupo Torture Squad.

Quando: sábado, 21, a partir das 21 horas

sábado, 21, a partir das 21 horas Onde: Complexo Armazém (av. Antônio Justa, 444 - Centro)

Complexo Armazém (av. Antônio Justa, 444 - Centro) Quanto: a partir de R$ 120; vendas no site Clube do Ingresso e na loja Planet CDs, na Galeria Pedro Jorge (rua Senador Pompeu, 834 - Centro)





Dragão do Mar

O Anfiteatro Sérgio Motta recebe apresentação do artista multidisciplinar Eric Barbosa leva ao público "Ode ao Mar Atlântico". Em seguida, sobe ao palco a banda Procurando Kalu. O show tem participação de Karina Buhr.

Quando: sábado, 21, às 19h30min

sábado, 21, às 19h30min Onde: Anfiteatro do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Anfiteatro do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); vendas no site Sympla e na bilheteria do Dragão





Aniversário

Restam poucos ingressos para a comemoração do aniversário de 7 anos do bloco Pra Quem Gosta É Bom. Criado em 2017 com objetivo de colaborar para a pluralidade do Carnaval de rua de Fortaleza, o bloco traz referências sonoras de afoxés, maracatus, axés, frevos, sambas e marchinhas. No repertório, canções consagradas de artistas de diferentes gerações, indo de Alceu Valença e Gilberto Gil. As atrações são DJ Julyanna, Os Transacionais e, por fim, Pra Quem Gosta é Bom.

Quando: sábado, 21, das 16h às 23 horas

sábado, 21, das 16h às 23 horas Onde: Pirata Bar (rua dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema)

Pirata Bar (rua dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 50; vendas no site Sympla





Festival Varilux

O Cineteatro São Luiz permite ao público nova chance de conferir o Festival Varilux de Cinema Francês. Até domingo, 22, são exibidas obras que refletem as nuances e a criatividade do cinema francês, desde dramas tocantes até comédias divertidas. Nesta quinta-feira, 19, são exibidos os filmes "O Segundo Ato", "A História de Souleymane" (foto) e "Apenas Alguns Dias".

Quando: quinta-feira, 19, a partir das 14 horas; programação até domingo, 22

quinta-feira, 19, a partir das 14 horas; programação até domingo, 22 Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto: R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia); vendas no Sympla e na bilheteria





Xand's Bar

O cantor Xand Avião apresenta pela primeira vez em Fortaleza o projeto "Xand's Bar". O show promete experiência intimista e transforma o palco em uma extensão de bar, com sucessos da carreira do cantor. Estão confirmadas as participações de Pablo do Arrocha e da banda Limão com Mel.

Quando: sábado, 21, às 21 horas

sábado, 21, às 21 horas Onde: Marina Park (av. Presidente Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)

Marina Park (av. Presidente Castelo Branco, 400 - Moura Brasil) Quanto: a partir de R$ 150; vendas: site Brasil Ticket (on-line) e Óticas Diniz (venda física)





Lamparina de Histórias

É realizada na cidade de Saboeiro a 23ª edição do Festival Lamparina de Histórias, evento da Rede Festivais da Arte e Cultura do Ceará. A ação festeja a arte da palavra com seus contadores de histórias e brincantes dos folguedos populares: reisado e pastoril de dança de São Gonçalo de Saboeiro.

Quando: quinta-feira, 19, a sábado, 21

quinta-feira, 19, a sábado, 21 Onde: Praça da Matriz e Sítio Mucambinho, em Saboeiro; programação com horários em @casadoconto

Praça da Matriz e Sítio Mucambinho, em Saboeiro; programação com horários em @casadoconto Gratuito