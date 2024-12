Cearenses no 35º Prêmio Shell de Teatro

Foto: Karla Brights/Divulgação Atriz cearense Ana Marlene é indicada ao 35º Prêmio Shell de Teatro pelo espetáculo "Egoísta"

As cearenses Ana Marlene e Jessica Teixeira foram indicadas ao 35º Prêmio Shell de Teatro. Integrando a lista de indicados do segundo semestre de 2024, as artistas participam das categorias de Melhor Atriz e Melhor Direção.

O 35º Prêmio Shell de Teatro reúne artistas de todo o Brasil que tiveram espetáculos apresentados em São Paulo e no Rio de Janeiro durante este ano.

Ana Marlene foi indicada em Melhor Atriz por sua atuação na peça "Egoísta". Inspirada em uma história real - da também cearense e assistente social Josefa Feitosa, a Jô - o espetáculo teatral estreou em Fortaleza em junho deste ano e seguiu em cartaz no Rio de Janeiro no mesmo mês.

Na mesma categoria, Débora Lamm concorre, ao lado de Ana Marlene, no júri do Rio, por "Último ensaio". Já no júri de São Paulo, foram indicadas Adriana Lessa, por "A partilha", e Lucélia Santos, por "Vestido de Noiva".

Já Jessica Teixeira foi indicada na categoria de Melhor Direção pelo espetáculo "Monga", inspirado na história da mexicana Julia Pastrana (1834-1860), que foi apresentado no mês de novembro no Theatro José de Alencar.

A diretora cearense concorre ao lado de Clara Carvalho, por "Hedda Gabler", que foram indicadas pelo júri de São Paulo. No júri do Rio de Janeiro, concorrem Pedro Sá Moraes, por "Hereditária", e Adriana Schneider, Cátia Costa e Mar Mordente, por "Um pássaro não é uma pedra"

A cerimônia de entrega dos troféus do 35º Prêmio Shell de Teatro está marcada para março de 2025.