Confira dicas de presentes doces para fazer a diferença neste Natal

Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO Fortaleza- CE, Brasil, 16-12-24: Comes e Bebes explora mimos de natal na Brigadeiria 85. Na foto, o chocotone de pistache, o pote noel e a taça delícia de uva. (Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO)

Com a temporada natalina se aproximando, o desejo de presentear aqueles que fazem parte do nosso dia a dia se intensifica, gerando dúvidas sobre o que comprar.

Certas tradições se repetem todo fim de ano, seja sobre como se deve enfeitar a casa para a chegada do Natal, o cardápio para jantar com a família ou as reuniões com os amigos nas famosas confraternizações.

Não podemos deixar de citar também que a festa celebrada no dia 25 é o momento ideal para compartilhar o amor, a amizade e renovar votos de gratidão por mais um ano que passa.

Na hora de presentear, entretanto, o orçamento pode estar baixo e a criatividade escassa e o medo de fazer a escolha errada toma conta de todos. Ainda assim, presentear aqueles que fazem parte do nosso dia a dia é uma forma carinhosa de demonstrar apreço para quem nos importa.

Por isso, uma das melhores opções são os mimos natalinos, repletos de afetos, sabores incríveis, memórias afetivas que fazem a magia do Natal florescer. E os doces acabam ocupando um lugar especial no coração de muita gente.

Eles podem variar desde uma caixa de biscoitos, cestas repletas de guloseimas, cookies recheados de chocolates, bombons, tortas e tudo que sua imaginação permitir.

Por isso, separamos opções de mimos natalinos que podem ser ótimas escolhas de presente para familiares, amigos ou colegas de trabalho.

Brigaderia 85

Na Brigaderia 85, os mimos natalinos são variadas e para todos os gostos. Nesta época, os produtos mais procurados são os chocotones trufados, com recheios que variam do brigadeiro tradicional ao pistache e até framboesa, oferecendo uma experiência única de sabores.

Além disso, as tortas temáticas, taças de sobremesas e kits de presentes também são muito procurados, sendo opções perfeitas para quem quer surpreender amigos e familiares com algo especial e delicioso.

As opções são para todos os bolsos, começando pelas caixinhas de docinhos, que variam de R$25 a R$59, perfeitas para quem busca um mimo saboroso e acessível. A Latinha Feliz Natal, por R$37, é uma opção charmosa e cheia de sabor. O mini chocotone trufado está disponível a partir de R$37, oferecendo uma experiência natalina deliciosa.

Onde: Brigaderia 85 (Barbosa de Freitas, 299 - Meireles)

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 11 às 19 horas

Mais informações: (85) 9776.171 (WhatsApp)

Instagram: @brigaderia85



Doce Mel

A Doce Mel também apostou em vários mimos de natal para quem deseja presentear alguém especial esse ano. A primeira opção é uma delicadeza em forma de sabor, as famosas barras de chocolates de variados sabores.

Disponíveis em três opções: reeses, ao leite com amendoim e biscoito; a de pavlova, que combina o toque do doce de chocolate branco, a acidez irresistível das frutas vermelhas e a leveza crocante do suspiro; dark laranja, feita com chocolate meio amargo com laranja e amêndoas. A unidade sai a R$ 30 cada.

O palitinho citron também é uma boa pedida, mesclando sabor e elegância com chocolate ao leite, cobertura de chocolate branco e um toque especial de limão siciliano. A embalagem é um dos diferenciais do mimo natalino, envolta de um porta-talher que pode ser utilizado na sua ceia. A unidade sai a R$ 35 cada.

A lata de nuts combina a crocância da castanha caramelizada com o toque especial de chocolate e cacau, custando R$ 65.

Onde: Doce mel (Av. Padre Antônio Tomas n° 850, loja 37 - Aldeota)

Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 9 às 18 horas; sábado, das 9 às 15 horas

Mais informações: (85) 9616.9766 (WhatsApp)

Instagram: @_docemel

Choko Brownie

Presentear com brownie também é uma boa opção nessa época do ano. A Choko Brownie preparou um cardápio natalino vasto para quem é fã da iguaria.

E uma das melhores opções é a Cesta Sino de Natal,

que vem recheada com um mini brownietone, uma barra de chocolate branco com pistache, caixa presépio com um bem casado e uma trufa de pistache, custando R$ 185.

Outras boas opções são: latinha de biscoito lotus banhado no chocolate belga gold de caramelo, por R$55. E o biscoito pode ser em formato de presépio (R$48).