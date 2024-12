Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 20 de dezembro

Áries 21/03 a 20/04 Frustrações tomam corpo na vivência do cotidiano, dificultando a rotina e lhe deixando vulnerável a um esgotamento, como alerta a tensão lunar com Mercúrio, Júpiter e Saturno. Evite assumir uma postura centralizadora com relação às demandas e controladora nos relacionamentos, a fim de aliviar o estresse.

Touro 21/04 a 20/05 A interação social fica suscetível a conflitos, devido aos encontros tensos da Lua com Mercúrio, Júpiter e Saturno, de modo que é preciso reduzir a exposição da imagem pessoal, inclusive nas redes online. Seja responsável em seus contatos, preservando a intimidade e respeitando as diferenças.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Os relacionamentos íntimos ficam instáveis nessa fase, seja por frustrações de ordem afetiva, seja por desafios complexos envolvendo a dinâmica familiar. Seja colaborativa sem se deixar explorar, além de oferecer afeto sem exigir reciprocidade.

Câncer 21/06 a 22/07 A Lua na área comunicativa pede prudência na extroversão de questões íntimas, além de diplomacia para evitar conflitos interpessoais. Ao externar seu senso crítico, você corre o risco de pegar pesado com as pessoas, por isso suavize-se.

Leão 23/07 a 22/08 As finanças ficam fragilizadas com a Lua tensionada a Mercúrio, Júpiter e Saturno no eixo material-social, de modo que é preciso controlar os gastos com o lazer e não misturar negócios e amizades para evitar prejuízos. Seja prudente na extroversão da imagem pública, prezando por contatos responsáveis.

Virgem 23/08 a 22/09 Desafios envolvendo a vida familiar tendem a lhe desestabilizar emocionalmente, visto que a Lua em seu signo entra em tensão com Mercúrio, Júpiter e Saturno. É preciso saber defender sua individualidade com diplomacia, além de evitar absorver problemas que cabem aos outros.

Libra 23/09 a 22/10 A Lua na área de crise entra em tensão com Mercúrio, Júpiter e Saturno, pedindo atenção ao modo como você exterioriza sentimentos e ideias, a fim de preservar sua intimidade e uma boa imagem pública. Questões pessoais devem ser mantidas em sigilo. Evite se envolver em polêmicas.

Escorpião 23/10 a 21/11 As amizades passam por uma fase instável, com desafios que envolvem desde quebra de confiança a disputas territoriais, devido à relação tensa da Lua com Mercúrio, Júpiter e Saturno. Empréstimos devem ser evitados, pois há o risco que prejuízos financeiros e afetivos abalarem relações sólidas.

Sagitário 22/11 a 21/12 A vida profissional encontra-se em um período conturbado, como sugere a tensão lunar com Mercúrio, Júpiter e Saturno, o que se traduz em conflitos interpessoais minando as parcerias, como também em um excesso de responsabilidades gerando estresse. Organize-se e estabeleça prioridades.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Os desafios tendem a minar a autoconfiança e a comprometer sua atuação diante das demandas, conforme sugere a Lua tensionada a Mercúrio, Júpiter e Saturno. Não busque soluções imediatas para os problemas, pois a pressa pode levar a ações equivocadas. Exercite a resiliência, sua grande aliada.

Aquário 21/01 a 18/02 A Lua se estressa com Mercúrio, Júpiter e Saturno, pedindo respeito à privacidade e à economia. A tendência a misturar o público e o privado, tanto do ponto de vista íntimo quanto material, pode acarretar prejuízos diversos. Valorize o recolhimento e atue com prudência.