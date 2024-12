Novo game de Mario e Luigi une humor e nostalgia

Foto: Divulgação Brothership é uma adição bem-vinda à série Mario & Luigi

"Mario & Luigi: Brothership" traz a aguardada volta dos irmãos encanadores em uma aventura que mistura elementos de RPG e plataforma, repleta de humor e uma dose generosa de nostalgia. Ambientado em Concordia, um mundo vibrante e cheio de charme, o jogo se destaca pela sua narrativa leve e divertida. A trama começa de forma clássica: Mario e Luigi são sugados por um portal e acabam numa terra distante. Lá, encontram Connie, uma jovem personagem carismática que pede ajuda para salvar o mundo fragmentado de Concordia, que foi despedaçado após a destruição da árvore mágica Uni-Tree.

O controle de Mario e Luigi segue a fórmula dos jogos anteriores da série, onde o jogador comanda os dois personagens simultaneamente. Os comandos são simples, mas a verdadeira diversão está na mecânica dos ataques sincronizados. A precisão é essencial: pular, atacar com o martelo e realizar as Bros. Attacks exigem timing perfeito para maximizar o dano e evitar golpes inimigos.

Uma novidade interessante são os Battle Plugs, acessórios que adicionam habilidades extras e mudam o ritmo das batalhas. No entanto, a curva de aprendizado pode ser lenta, e o excesso de tutoriais nas primeiras horas de jogo pode ser frustrante. Uma dica útil é configurar os controles para aumentar a sensibilidade dos botões de ataque, facilitando a execução das combinações mais complexas.

Visualmente, "Brothership" é um deleite. O estilo cel-shaded, com efeitos de iluminação semelhantes ao de Wind Waker HD, cria um ambiente alegre e ensolarado. As ilhas de Concordia são únicas, desde mercados inspirados no Oriente Médio até praias banhadas pelo sol, todas cheias de detalhes vibrantes. No entanto, o excesso de brilho em algumas áreas pode tornar a tela um pouco poluída, dificultando a identificação de certos elementos, especialmente durante os combates mais intensos.

A trilha sonora é um dos pontos altos, com melodias contagiantes que remetem a aventuras marítimas. O uso de acordeões e trompetes dá um tom de festa e torna a exploração das ilhas ainda mais prazerosa. Embora não haja dublagem, as expressões exageradas e os sons icônicos de Mario e Luigi adicionam uma camada extra de charme e humor.

A história flui bem e é cheia de momentos memoráveis, como danças de piratas adolescentes e uma competição culinária entre os irmãos. O destaque vai para Luigi, que tem mais protagonismo do que nunca. O recurso "Luigi Logic" é divertido nas primeiras vezes, mas rapidamente se torna repetitivo, interrompendo o ritmo da exploração. Comparado a outros RPGs da Nintendo, "Brothership" se aproxima do estilo de "Paper Mario", mas se diferencia por focar na relação entre os irmãos e no trabalho em equipe.

A duração do jogo é generosa, variando entre 40 a 50 horas, especialmente se o jogador optar por explorar todas as ilhas e completar as missões secundárias. No entanto, a necessidade de voltar a locais já visitados e as longas telas de carregamento podem tornar a experiência arrastada em alguns momentos. Mesmo assim, a combinação de batalhas desafiadoras e uma história cativante garantem um bom nível de rejogabilidade, especialmente para quem gosta de caçar todos os segredos.

"Brothership" é uma adição bem-vinda à série Mario & Luigi, com personagens adoráveis, mecânicas sólidas e um mundo encantador. Apesar dos problemas de ritmo e de tutoriais excessivos, é um jogo que consegue entregar uma experiência divertida e envolvente, tanto para fãs antigos quanto para novos jogadores.

Davi Rocha é integrante do canal de Youtube Bacontástico