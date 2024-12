Programe-se: confira agenda cultural desta sexta-feira, 20 de dezembro (20/12)

Foto: Henrique Kardozo/Divulgação Carlinhos Patriolino se apresenta neste sábado, 24, nas redes sociais do Cineteatro São Luiz

O Jazz em Cena encerra a temporada de 2024 nesta sexta-feira, 20, com show especial de Carlinhos Patriolino no Centro Cultural Banco do Nordeste. O artista cearense, que é multi-instrumentista, compositor e arranjador, leva ao show seu bandolim, para acompanhar o violão de sete cordas de José Ramos e a percussão de Jó dos Santos no palco.

Quando: sexta-feira, 20, às 19 horas

sexta-feira, 20, às 19 horas Onde: Centro Cultural Banco do Nordeste (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

Centro Cultural Banco do Nordeste (rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito





Mind The Gap

Acontece nesta sexta-feira, 20, a inauguração do novo espaço de festas Haus Music, que traz o retorno da festa "Mind The Gap", com indie rock, rock, eletrônica, eletroclash, eletro rock, pop, disco punk, 80, 90, 2000, postpunk e darkwave. O evento que retorna à noite fortalezense começou em 2005 e passou por boates como Noise 3D, Music Box e Órbita.

Quando: sexta-feira, 20, às 21 horas

sexta-feira, 20, às 21 horas Onde: Haus Music (av. Almirante Tamandaré, 19 - Centro)

Haus Music (av. Almirante Tamandaré, 19 - Centro) Quanto: R$ 20 (individual) e R$ 30 (ingresso duplo), vendas pelo Sympla

R$ 20 (individual) e R$ 30 (ingresso duplo), vendas pelo Sympla Mais informações: @hausmusicbrasil





Pula Pula Park

O Pula Pula Park é inaugurado nesta sexta-feira, 20, no Shopping Iguatemi Bosque. O parque funciona com 14 brinquedos, incluindo o Big Jump, um escorregador inflável de 30 metros de altura, além de barco pirata, universo jurássico, selva encantada e muito mais. O espaço é dedicado para adultos e crianças e tem área com mais de 5 mil m².

Quando: terça-feira a domingo, às 16h e às 19 horas (duração de 2h30min por sessão)

terça-feira a domingo, às 16h e às 19 horas (duração de 2h30min por sessão) Onde: àrea externa do Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

àrea externa do Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) Quanto: a partir de R$49,99

a partir de R$49,99 Vendas e mais informações no site





Batalha do Dragão

Acontece nesta sexta-feira, 20, mais uma Batalha do Dragão, realizada em parceria com o rapper e produtor musical Erivan Produtos do Morro. O encontro acontece mensalmente visando reunir MCs para promover um duelo de rimas de improviso e divulgar a cultura do Hip Hop no Estado. Vence a competição quem demonstrar mais intimidade com palavras.

Quando: sexta-feira, 20, às 18 horas

sexta-feira, 20, às 18 horas Onde: Espaço Rogaciano Leite Filho (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Espaço Rogaciano Leite Filho (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito





Diamante Bruto

Integra a programação do Festival Varilux de Cinema Francês nesta sexta-feira, 20, o filme "Diamante Bruto", com Andréa Bescond, Idir Azougli, Malou Khebizi. A história narra a vida de Liane, uma jovem de 19 anos, ousada e cheia de energia, que vive com sua mãe e sua irmã. Obcecada pela beleza e pelo desejo de se tornar famosa, ela enxerga na televisão uma oportunidade de ser amada.

Quando: sexta-feira, 20, às 14 horas

sexta-feira, 20, às 14 horas Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto: R$ 14 (inteira) ou R$ 7 (meia-entrada)