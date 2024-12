Confira a agenda cultural deste sábado, 21 de dezembro

Foto: MARCOS MACHADO/AE Cantor Raul Seixas

A banda Cancerianos Sem Lar celebra 10 anos de estrada e de tributos ao cantor Raul Seixas com show no 88 Bier neste sábado, 21. A celebração começa com o "Karaokê RaulSeixista", aberto ao público para cantar os clássicos do "Maluco Beleza" e ganhar prêmios. Na sequência, é hora de convidados especiais: a banda Toca Raul, de Chorozinho, se apresenta no local. Por fim, a Cancerianos Sem Lar se apresenta.

Quando: sábado, 21, a partir das 18h30min

sábado, 21, a partir das 18h30min Onde: 88 Bier Parquelândia (Av. Humberto Monte, 2535 - Bela Vista)

88 Bier Parquelândia (Av. Humberto Monte, 2535 - Bela Vista) Quanto: R$ 15 (couvert)





Paramore

Neste sábado, 21, a banda Parahoy realiza tributo ao grupo americano de pop rock Paramore. A homenagem ocorre em comemoração ao álbum "Riot", que tem o clássico "Misery Business". A noite conta com sorteio de camiseta e caneca, adesivos exclusivos, momento karaokê e sets de DJ com o melhor do indie rock.

Quando: sábado, 21, às 21 horas

sábado, 21, às 21 horas Onde: Vibe 085 (Avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)

Vibe 085 (Avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 20; vendas no site Sympla





Ballroom

O Cinema do Dragão exibe neste sábado, 21, o documentário "Salão de Baile: This is Ballroom", dirigido por Juru e Vitã. A obra mostra como nas margens da Baía de Guanabara há uma comunidade de jovens que resgatam e vivenciam a cultura dos bailes. O trabalho é um retrato dos dramas, das performances de voguing e da arte do shade, 50 anos depois do seu início em Nova York.

Quando: sábado, 21, às 13h40min

sábado, 21, às 13h40min Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia); vendas no site Ingresso.com e na bilheteria





Ave Dulce

É apresentado neste sábado, 21, o espetáculo "Ave Dulce: o anjo bom da Bahia". A obra de dança do Estúdio Terpsícore aborda a trajetória de Maria Rita de Sousa Brito Lopes Pontes, baiana conhecida por transformar dificuldades em soluções criativas e canonizada como Santa Dulce dos Pobres, tornando-se a primeira santa nascida no Brasil. O espetáculo de 17 cenas narra, por meio de coreografias, a trajetória de Irmã Dulce.

Quando: sábado, 21, às 19 horas

sábado, 21, às 19 horas Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia); vendas no Sympla e na bilheteria