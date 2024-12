Projeto de música erudita realiza concerto gratuito em Fortaleza

Foto: Divulgação/Facebook Osuece Concerto "Mil Anos de Música: Amor espiritual" acontece neste sábado, 21

O Projeto Fortitudine realiza o concerto “Mil Anos de Música: Amor Espiritual” neste sábado, 21, na Capela Santa Filomena. Com início às 19 horas, o evento musical é gratuito e aberto ao público de todas as idades.

No repertório da noite, haverá canções de diferentes gêneros da música erudita, como o trovadorismo alemão, francês e português; as laudes espirituais italianas; músicas medievais, renascentistas, barrocas, clássicas e românticas, além de músicas sacras brasileiras e música portuguesa.

Sob curadoria e direção de Bárbara Lima, o concerto conta com as participações especiais da soprano Lúcia Tabita, do barítono Lailson Toscano e do tenor Daniel Sombra.

Sobre o Projeto Fortitudine

Por meio de concertos e espetáculos, o Projeto Fortitudine visa difundir e traduzir a música erudita, fomentando a cultura musical em Fortaleza.

Para a criadora do projeto, Bárbara Lima, a iniciativa surgiu a partir da premissa de democratizar o acesso à cultura da música erudita, que para muitos ainda é algo distante.

“A música erudita é uma necessidade educativa, formativa, social e humana para toda a população. O projeto surgiu para que todas as pessoas, independentemente da idade, classe social e contextos, possam ter acesso aos grandes compositores clássicos de forma gratuita, em espetáculos que combinam beleza e instrução”, afirma Bárbara em publicação nas redes sociais.

A iniciativa é privada, sem fins lucrativos, e vem realizando espetáculos na Cidade desde dezembro de 2023.

Concerto "Mil Anos de Música: Amor Espiritual"