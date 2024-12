É tempo de renascer: cearenses transformam a vida por meio da arte

Foto: FÁBIO LIMA Após 10 anos, Alan Uchoa encerrou com a fotografia e recomeça na pintura.

"Renascer" — este verbo de ação apresenta variados significados no dicionário Michaelis, alguns deles parecendo convergir entre si: "tornar a nascer, reviver"; "adquirir nova vida, energia; renovar-se"; "ressusgir"; "adquirir novo estímulo ou impulso; revigorar-se". Em comum, todos apontam a atenção para a ideia de recomeço.

Na história ocidental, houve um período que ganhou o nome de "Renascimento". Esse momento, ocorrido entre os séculos XIV e XVI, sucede uma outra periodização histórica que carrega um nome curioso, a "Idade das Trevas". É um marco para o continente europeu, que passa a realizar trocas com o Oriente — comerciais e culturais —, resultando em novas tecnologias, por exemplo.

Mas renascer (esta palavra pode aparecer bastante por aqui) não precisa ser apenas algo macro, que envolve uma mudança na sociedade e marque historicamente a linha do tempo dos acontecimentos. Este processo de renovação também pode ser algo individual, pessoal e íntimo.

Louise Veras passou a se dedicar a música e teatro após finalizar o curso de Administração.

Mudar de carreira, migrar para outra área profissional ou curso da faculdade, até mesmo a mudança de uma cidade para outra com o objetivo de recomeçar: todas estas são formas de revigorar-se. Como pontua a psicóloga Viviane Cavalcante, é uma forma de amadurecimento pessoal.

Listando para ficar mais simples de compreender: você fez uma escolha no passado e, dentro dela, amadureceu e se aprimorou. No entanto, ao olhar para ela anos depois, percebe que não está mais imerso ou compatível com isso, e surge aquele sentimento de que deseja realizar outro propósito na vida.

"É como se estivesse alinhando dentro da sua vida todas as suas ações e se direcionando para realizar um propósito que hoje faz muito mais sentido do que anteriormente, considerando, inclusive, coisas que nunca havia sido pensadas em realizar", elabora a profissional.

É tempo de renascer: novos começos

Utilizamos Louise Veras como um exemplo. Desde a infância teve contato e uma forte ligação com linguagens artísticas, mas os caminhos da vida a levaram para o curso de Administração. Próxima a concluir a graduação, tomou a decisão de que apenas a finalizaria e depois se dedicaria à arte.

A história de Chico Araujo tem certa familiaridade, mas desenhada à sua própria maneira. Formado em Letras, lecionou como professor durante 40 anos, sendo a maioria no Centro Universitário Christus. Mas 2023 mostrou que este ciclo precisava ser finalizado para um novo ser iniciado, se dedicando a um talento nunca apagado.

Alan Uchoa trabalhou por 10 anos com fotografia, mas em determinado momento a profissão não fazia mais sentido para sua vida. A ruptura foi como o fim de um relacionamento, mas o novo começo na pintura está reconectando-o com o artista que sempre enxergou dentro de si.

Mas você, leitor, lida bem com as mudanças? Recomeçar pode trazer um sentimento de ansiedade, um frio na barriga por não saber o que esperar. Viviane Cavalcante explica que quando se trata de carreira, por exemplo, o sentimento pode ser quase como um luto. "O luto não é necessariamente pela morte de um indivíduo, mas a morte de uma função que você exercita", ressalta.

É sair de uma zona que você sabia lidar e ir para uma nova na qual não tem certeza de como será, exercendo novas competências e aprendendo um novo ofício. "Acaba sendo uma questão que pode deixar as pessoas fragilizadas", aponta.

Renascer é um passo de coragem e um momento de se conectar com seu interior, entendendo as necessidades internas. "É buscar uma forma autêntica (de renascer). Autenticidade não é pintar o cabelo de azul e ter coragem de sair na rua, é uma autenticidade de você com você mesmo. É entender 'o que eu quero?' e se mobilizar a partir disso", arremata.