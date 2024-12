Programe-se: confira agenda cultural para este domingo, 22 de dezembro (22/12)

Foto: AURÉLIO ALVES Na Praça Portugal, Ceará Natal de Luz terá programação com espetáculos infantis, apresentação de corais e shows gratuitos

O Ceará Natal de Luz segue movimentando a Praça Portugal com as atividades culturais e artísticas que compõem a 28ª edição. Neste domingo, 22, o evento começa às 17 horas com apresentação da Orquestra da UFC, sucedida pelo espetáculo "A Maior História de Natal", do Grupo Blitz.

Quando: domingo, 22, a partir das 17 horas

domingo, 22, a partir das 17 horas Onde: Praça Portugal - Aldeota

Praça Portugal - Aldeota Gratuito





Tributo ao Rei do Pop

Já estão à venda ingressos para o show do maior tributo ao Michael Jackson do mundo, Rodrigo Teaser. O artista vem a Fortaleza em julho de 2025 para se apresentar no Teatro Riomar, onde será montado uma superestrutura.

Quando: 5 de julho de 2025

5 de julho de 2025 Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Teatro RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 70,00, com vendas no site Uhuul e na bilheteria do teatro





Samba de Iracema

Acontece neste domingo, 22, a Grande Roda Samba de Iracema no Pirata Bar. A festa, anunciada como uma confraternização do grupo, promove repertório dedicado aos clássicos do gênero musical. Para a festa, participam também escolas ritmistas do Ceará.

Quando: domingo, 22, às 13 horas

domingo, 22, às 13 horas Onde: Pirata Bar (R. dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema)

Pirata Bar (R. dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema) Quanto: a partir de R$ 22, vendas no site

O Sucessor

Integra a programação do Festival Varilux de Cinema Francês, neste domingo, 22, o filme "O Sucessor", com Marc-André Grondin, Yves Jacques, Anne-Elisabeth Bossé. A história narra a vida de Elias, que se torna o novo diretor artístico de uma casa de Alta Costura francesa. Ao saber do falecimento do pai, o jovem viaja à Quebec para resolver questões da herança.

Quando: domingo, 22, às 13h30min

domingo, 22, às 13h30min Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto: R$ 14 (inteira) ou R$ 7 (meia-entrada)





This Is Us

Segue em cartaz nos cinemas o documentário "One Direction - This Is Us", que conta a história de como Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson, Zayn Malik e Niall Horan se tornaram uma das bandas mais famosas do mundo após participarem separadamente do programa X-Factor.

Quando: domingo, 22, às 18h40min e às 21 horas

domingo, 22, às 18h40min e às 21 horas Onde: Cinépolis Riomar (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1355 - Aldeota)

Cinépolis Riomar (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1355 - Aldeota) Quanto: R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira)