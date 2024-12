Confira a agenda cultural desta segunda-feira, 23 de dezembro

Foto: Paris Filmes/Divulgação O cinema do Shopping Benfica exibe nesta segunda-feira, 23, o filme "Como Ganhar Milhões Antes Que A Avó Morra"

O cinema do Shopping Benfica exibe nesta segunda-feira, 23, o filme "Como Ganhar Milhões Antes Que A Avó Morra", do cineasta Pat Boonnitipat. Na comédia dramática, When M é um jovem que precisa cuidar da avó que está doente, mas ele não está feliz com a ideia. Motivado pela ambição do dinheiro que a avó dele guarda e por sentimentos que não consegue entender, ele arquiteta um plano para conquistar a preferência da avó antes que ela faleça.

Quando: segunda-feira, 23, às 14h20min

Onde: Shopping Benfica (R. Carapinima, 2200 - Benfica)

Quanto: R$ 17 (inteira) e R$ 8,50 (meia); vendas no Ingresso.com e na bilheteria





Bagagem de Risco

Está disponível na Netflix o filme "Bagagem de Risco". Na obra, um jovem agente é chantageado por um viajante misterioso, que o obriga a deixar um pacote perigoso passar em um voo. Ele ameaça a namorada grávida do agente, que precisa usar todas suas habilidades e recursos para enganar o chantagista e evitar um desastre aéreo. À medida que o tempo passa, ele se questiona se apenas cumpre ordens ou se há algo a mais em jogo.

Onde: Netflix





No Radar

O cantor e compositor pernambucano Geraldo Azevedo retorna a Fortaleza em 2025 para mais um show. Desta vez, porém, por um motivo ainda mais especial: a celebração de seus 80 anos de idade. A apresentação ocorre no Teatro RioMar Fortaleza em 17 de maio, um sábado. Na apresentação, o público irá ouvir clássicos como "Dia Branco", "Táxi Lunar" e "Bicho de 7 de Cabeças".

Quando: sábado, 17 de maio de 2025, às 21h30min

Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Quanto: a partir de R$ 100

Vendas: site Uhuu e bilheteria do Teatro RioMar





Jorge Vercillo

O Canal Brasil exibe nesta segunda-feira, 23, o filme "Extrafísico - Jorge Vercillo", que presta homenagem à vida e à obra do artista. A obra passeia por histórias de sua trajetória, como o seu nascimento, a fuga dos treinamentos nas divisões de base do Flamengo e o papel da espiritualidade e da projeção astral em seu desenvolvimento pessoal. O registro reúne nomes como Maria Bethânia, Anitta e Péricles.

Quando: segunda-feira, 23, às 10h40min

Onde: Canal Brasil





Os Dias de Sofia

Está disponível no catálogo da plataforma de streaming O POVO o filme "Os Dias de Sofia". A obra acompanha a rotina de Bruno Sofia, designer paulistano, radicado em Fortaleza, diagnosticado com a Doença de Parkinson e que atualmente vive uma vida mais "tranquila" após realizar uma cirurgia que contribuiu na redução dos sintomas. A produção mostra como é o dia a dia de um jovem que teve sua vida modificada após o diagnóstico de Doença de Parkinson aos 26 anos.

Onde: mais.opovo.com.br/webdocs