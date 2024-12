Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda-feira, 23 de dezembro

ÁRIES

É importante que os vínculos sejam nutridos, dada a harmonia Vênus-Júpiter. Momento favorável em que você se abre à transformação e ao fortalecimento das parcerias, já que a Lua a princípio minguante influencia o setor de relacionamentos e a casa espiritual.

TOURO

A criatividade pode emergir em prol dessa dinâmica, visto a harmonia Vênus-Júpiter. O momento pode sinalizar uma fase propícia para reestruturar as rotinas a partir de revisões que lhe ajudem a identificar pontos de ajuste.

GÊMEOS

O céu da semana tende a contribuir com um processo de transformação nas parcerias que leva ao fortalecimento do círculo de confiança, visto que a Lua a princípio minguante influencia a área social-relacionamentos. Tente se valorizar em coerência com seus ideais.

CÂNCER

Momento favorável para readequar as rotinas em prol do bem-estar individual e das relações próximas. Busque se libertar de condicionamentos emocionais, visto a harmonia Vênus-Júpiter.

LEÃO

Busque fazer ajustes para favorecer a dinâmica coletiva, já que a Lua minguante influencia a área das ideias e o setor social. O resgate das afinidades pode ajudar com este processo, visto a harmonia entre Vênus e Júpiter.

VIRGEM

Sua criatividade pode ser uma grande aliada, dada a harmonia Vênus-Júpiter. O momento tende a dar continuidade ao processo de ajustes em prol de um cotidiano de qualidade, o que prevê readequações financeiras.

LIBRA

A fruição dos prazeres tende a se elevar com a harmonia Vênus-Júpiter. O momento astrológico pode lhe confrontar com a necessidade de rever ideias e comportamento, de modo a se aperfeiçoar perante a coletividade.

ESCORPIÃO

Momento favorável para confrontar os desafios que estejam impactando na vida financeira e na gestão prática do cotidiano. Busque valorizar o suporte das pessoas queridas, visto a harmonia Vênus-Júpiter.

SAGITÁRIO

Seu carisma pode aflorar com a harmonia Vênus-Júpiter. Um processo de transformação social pode ser favorecido por conta de vínculos autênticos e em sintonia com seu percurso de vida.

CAPRICÓRNIO

A economia criativa pode ganhar corpo com a harmonia Vênus-Júpiter. O momento tende a promover revisões nos processos de trabalho, o que lhe ajuda a identificar pontos de ajuste em prol do enfrentamento dos desafios.

AQUÁRIO

Tente valorizar os prazeres partilhados na intimidade, já que Vênus e Júpiter se harmonizam entre seu signo e o setor familiar. O momento pode promove uma revisão de valores, o que lhe ajuda a refinar sua vida social.

PEIXES

Momento de autoaprimoramento perante seus objetivos e as demandas profissionais. Procure valorizar as trocas culturais que afloram com a harmonia Vênus-Júpiter no segmento amizades-comunicação.





o anjo Mitzrael

Cura as enfermidades de espírito e livra dos perseguidores, domina sobre os personagens ilustres que se distinguem por seus talentos e suas virtudes; influi na fidelidade e obediência devida aos superiores. Dá boas qualidades de corpo e alma, virtude, alegria e longa vida. O gênio contrário domina sobre os insubordinados, dando más qualidades físicas e morais.

O SANTO São João Câncio

Nasceu em Kety, Polônia, em 23 de junho de 1390. Estudou na Cracóvia, onde ordenou-se sacerdote e foi por muitos anos professor da universidade e, em seguida, pároco de Ilkus. João repetia frequentemente: "Mais para o alto!", exprimindo com este lema o seu programa de vida ascética. Sua vida foi distinguida principalmente pela caridade evangélica, como uma marca franciscana. Realizava uma peregrinação para Roma quando a diligência em que viajava foi assaltada por bandidos. João foi roubado, mas percebendo que haviam deixado uma moeda em seu bolso, correu atrás dos bandidos para entregá-la. Comovidos com a atitude de João, devolveram todo o dinheiro do assalto. São João Câncio, morreu na Cracóvia, com 83 anos, no ano de 1473. Sua canonização aconteceu em 1767, por Clemente II.