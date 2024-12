Confira a agenda cultural desta terça-feira, 24 de dezembro

Foto: RioMar/Divulgação Noel Pet

Até esta terça-feira, véspera de Natal, os shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy, espaços pet friendly, promovem visita ao Papai Noel em espaço que inclui pets. Nestes espaços, haverá atrações interativas e instagramáveis, árvores iluminadas, espaços temáticos e um Trono Pet, para os animais de estimação.

Quando: terça-feira, 24, das 9 às 18 horas

Onde: Piso L3 do RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) e Piso L2 do RioMar Kennedy (Av. Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy)

Gratuito





Zeitgeist

Segue disponível na Galeria Multiarte a exposição "Zeitgeist - Gonçalo Ivo", que reúne 56 pinturas sobre tela, madeira, papel e pedra produzidas pelo artista plástico Gonçalo Ivo nos últimos cinco anos. As obras, que tiveram curadoria de Luiz Chrysostomo de Oliveira Filho, pertencem às séries "Le jeu des perles de verre", "Cosmogonias" e "L'inventaire des pierres solitaires".

Quando: segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas

Onde: Galeria Multiarte (Rua Barbosa de Freitas, 707, Aldeota)

Gratuito

Mais informações: telefone 85 32617724

Wicked

Com Cynthia Erivo e Ariana Grande, segue em cartaz o filme de fantasia "Wicked", que é baseado no musical homônimo da Broadway. A produção é um prelúdio da história do Mágico de Oz e conta a história de como Glinda e Elphaba se tornaram a bruxa boa e da bruxa má do oeste. Essa é a parte 1 do longa-metragem, que tem previsão de estreia da continuação em 2025.

Onde e quando: Ingresso.com

Os Mininus

Já estão à venda ingressos do espetáculo "Os Mininus", que acontece no Theatro Via Sul Fortaleza com os humoristas Titela do Ceará, Moisés Loureiro, Mateus Cidrão e Oliveirinha. Nesta edição, eles prometem fazer você "bolar de rir" por meio de histórias divertidas. A apresentação é interativa, pois haverá dinâmica com um ou mais casais da plateia que aceitarem "brincar" com os comediantes.

Quando: sexta-feira, 10 de janeiro, às 21 horas

Onde: Theatro Via Sul Fortaleza (Theatro Via Sul Fortaleza (Avenida Washington Soares, 4335)

Quanto: a partir de R$ 40 - assinantes do OP possuem desconto de 40% no ingresso inteira na bilheteria e no site Uhuul.com com o cupom OPOVO40

Mufasa: O Rei Leão

Segue em cartaz nesta terça-feira, 24, o prólogo do live action de "Rei Leão", "Mufasa: O Rei Leão". A obra conta a história de Mufasa e Scar antes de Simba, por meio de flashbacks de Rafiki, Timão e Pumba. Na trama, é apresentada a versão filhote de Mufasa, um órfão perdido e sozinho até conhecer o leão Taka, um herdeiro de linhagem real. Juntos, eles buscam seus destinos e revelam a ascensão de um dos maiores reis das Terras do Orgulho.

Quando e onde: Ingresso.com