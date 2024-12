Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça-feira, 24 de dezembro

ÁRIES

Lua, Vênus e Júpiter se harmonizam, o que dinamiza os encontros, as conversas e a partilha por ocasião das festividades natalinas. Procure valorizar a união e as demonstrações de amizade, além das ações articuladas na coletividade. Procure buscar uma atitude fraterna.

TOURO

Tente extrair prazer na organização das festividades natalinas, compartilhando-o com as pessoas queridas. Os encontros harmoniosos entre Lua, Vênus e Júpiter tendem a aflorar seu lado criativo e arrojado frente às demandas práticas, o que ajuda na otimização de recursos e a economia doméstica.

GÊMEOS

Tente resgatar o bem-querer mútuo, demonstrando abertura emocional, empatia e solidariedade. Seu lado extrovertido e aventureiro pode emergir frente aos encontros harmoniosos que Lua, Vênus e Júpiter formam entre si, o que ajuda com os momentos de diversão por ocasião das festividades natalinas.

CÂNCER

Tente valorizar a união familiar, sobretudo por ocasião das festividades do Natal. Lua, Vênus e Júpiter tendem a canalizar suas energias em proveito da sua postura na gestão das demandas e no enfrentamento dos desafios, que se reveste de criatividade e desenvoltura.

LEÃO

É fundamental ser um diferencial para superar os problemas. A passagem da Lua pela área de amizades pode aflorar seu dinamismo para lidar com o entorno, marcando um momento de união e divertimento em grupo.

VIRGEM

Tente envolver as pessoas nas dinâmicas e se divertir em grupo. As demandas práticas podem ser abraçadas com entusiasmo nessa fase de harmonia entre Lua, Vênus e Júpiter, o que lhe coloca como importante figura de articulação frente às tarefas que antecedem as festividades do Natal.

LIBRA

Procure articular atividades divertidas em meio às festividades natalinas, de modo a promover maior integração. Lua, Vênus e Júpiter podem sugerir um fortalecimento de ideias e de ações partilhadas na coletividade, o que ajuda na sinergia emocional e nas trocas culturais.

ESCORPIÃO

O Natal é momento de renovar as esperanças, por isso busque levar este conceito para sua vida e encarar o futuro com maior otimismo. Momento de deixar os dramas de lado e assumir o controle da sua vida com dedicação e otimismo, já que Lua, Vênus e Júpiter se harmonizam.

SAGITÁRIO

As atividades em grupo tendem a emergir prazerosas, o que faz com que as reuniões em família se tornem divertidas. União e perseverança tendem a marcar suas relações neste Natal, ocasião em que o amor, a amizade e a cumplicidade se fazem mais presentes.

CAPRICÓRNIO

Para as festividades natalinas essa postura se revela fundamental, já que contribui com encontros prazerosos em família. Criatividade e presteza podem lhe acompanhar, o que lhe faz realizar ações que favorecem o atual momento de sua vida.

AQUÁRIO

Lua, Vênus e Júpiter podem destacar um momento dinâmico do ponto de vista social, o que lhe leva a se aproximar dos entes queridos e a lhes proporcionar momentos de grande alegria. O momento pode favorecer os festejos natalinos que se tornam especiais para quem está ao seu lado.

PEIXES

Procure se cercar das melhores companhias neste Natal e retribua o apoio recebido nos últimos tempos. Tente celebrar o amor e os vínculos fraternos. A harmonia entre Lua, Vênus e Júpiter tende a sugerir um momento de união prazerosa do seio familiar, o que é fundamental para que você se fortaleça emocionalmente.





o anjo Umabel

Quem nasce sob esta influência amará viagens e prazeres honestos. Será amoroso e sensível. Tem consciência da forma correta de agir e sua inteligência está a serviço da potência angelical. Não se adapta a mudanças repentinas. Tradicionalista, mantém-se fiel e apegado aos valores transmitidos e ensinados pelos pais. Dotado de intuição, está aberto a coisas que estão a sua volta, apesar de não se envolver.

O SANTO Santa Paula Cerioli

Paula Elisabetta Cerioli, nascida Costanza Cerioli, em 28 de janeiro de 1816, viveu com sua família em Soncino di Cremona até os 11 anos. Estudou em um internato de irmãs salesianas. Aos 19, casou com um homem de 58 anos e tiveram quatro filhos. Ficando viúva aos 39 anos, entrou em crise existencial. Juntamente com a ajuda, Madre Cerioli percebeu o poder educativo da família e da educação para com seus filhos. As suas Casas e Escolas nasceram e desenvolveram-se com o intuito de promover o crescimento de toda a sociedade a partir da família. Ao mesmo tempo em que se preocupava com o sucesso escolar, estava muito atenta ao problema da pobreza e da escassez de crianças sem família. Morreu em 24 de dezembro de 1865.