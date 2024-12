Natal além da ceia: confira roteiro de festas para a noite de 24 de dezembro

Foto: Camila de Almeida/Divulgação Festa Mambembe celebra 11 anos com edição em Fortaleza na noite de Natal; Deydianne Piaf é uma das atrações

O Natal não termina na ceia, e para quem gosta de esticar a noite o after natalino está garantido em alguns pontos de Fortaleza. Para te ajudar a celebrar de todas as formas, o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lugares para você festejar após trocar os presentes do amigo secreto e dar aquele abraço na vovó.





Mambembe

Para celebrar o pós-ceia, o Pirata Bar vai receber nesta terça-feira,24, Vanessa A Cantora e Mulher Barbada. Também estão confirmados nomes como DJ Silas, DJ Estácio Facó, DJ Maarji, DJ Bugzinha , DJ Peauginha, DJ Lolost, DJ Viúva Negra e Fixter. Mulher Barbada e Deydianne Piaf também vão estar presentes em uma nova edição da Mambembe - A Festa, que celebra 11 anos.

Quando: terça, 24, às 23h59min

Onde: Pirata Bar (Rua dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema)

Quanto: a partir de R$ 70,00; vendas no site Sympla

Instagram: @mambembearte





Natal na Level

A noite de Natal na boate Level acontece com direito a retrospectiva de hits que fizeram sucesso nas últimas décadas. Mas também com uma setlist para quem é fã de funk e pop antigo. O open bar de vinho ocorre até 1 hora e brindes natalinos especiais vão ser escondidos pelo Papai Noel na pista.

Quando: terça-feira, 24, a partir de 23h59min

Onde: Boate Level (rua Dragão do Mar, 92 - Praia de Iracema)

Quanto: R$10 (individual antecipado) até 01 hora ; vendas no site outgo

Instagram: @boatelevelfortaleza

Kosmica

A boate Kosmica recebe na noite do dia 24, a partir das 22 horas a cantora Laura Nogueira e a festa de Djs Luiz Neto, Danilo e Gabriel.

Quando: terça-feira, 24, 22 horas

Onde: Boate Kosmica (rua Almirante Jaceguai, 81 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 20 ; vendas no site outgo

Instagram:

@kosmika_club





Grinch, salva meu Natal!

A Budega do Raul vai estar aberta a partir das 23 horas de terça-feira, 24, para comemorar a festa de Natal. Com o tema "Grinch, salva meu Natal!", o local promete eternizar a noite de quem aparecer por lá até o amanhecer. A celebração será comandada pelos DJs Angel History, Kivu e Fennix.

Quando: terça, 24, a partir da meia-noite

Onde: Budega do Raul (av. Desembargador Gonzaga, 511 - Cidade dos Funcionários)

Quanto: R$15

Instagram: @budegadoraul





NATALZINHO BATEU VIBE 085

E para quem quer um rolê para ficar eternizado na memória, a casa Vibe 085 com a festa Bateu promovem uma noite especial de natal. Vão rolar duas pistas simultâneas tocando funk e eletrônica até amanhecer.

Quando: quarta, 25, partir de 01h

Onde: Vibe 085 (Av. Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema.)

Quanto: R$35; vendas no site sympla

Instagram: @vibe085pub





Ensaios do DF

O cantor Diego Facó vai convidar alguns amigos especiais para fazer a festa de natal no Austin Pub com o "Ensaios do DF". A festa começa às 22 horas e os ingressos estão à venda a partir de R$60 antecipado e R$80 na hora.

Quando: terça-feira, 24, 22 horas

Onde: Austin Pub (Av. Senador Virgílio Távora, 1727)

Quanto: R$60 antecipado e R$80 na hora;

Instagram: @austin_pub





After do Baez - Xtmas Party

O tradicional after do Baez acontece esse ano na Route Fortaleza, a partir de 01 hora da manhã do dia 25 dezembro. A noite vai ter apresentações dos Djs Diego Baez, Rafael Rosa e apresentações musicais da cena local.

Quando: quarta-feira, 25, 01 hora

Onde: Route Fortaleza (Rua José Avelino 475 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 50 ; vendas no site outgo

Instagram: @djdiegobaez