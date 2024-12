Retrospectiva de 2024: cinema entre fracassos de bilheteria e boas surpresas

Foto: RT Feautures/Divulgação Filme "Ainda Estou Aqui"

A poucos dias do fim de 2024, chegou o momento de olhar para o ano por meio do audiovisual. Entra ano, sai ano e os movimentos cinematográficos seguem extrapolando as telas, seja pelos enredos ou pelo contextos que envolvem as obras.

O ano foi marcado por estreias de sucesso e críticas, filmes que arrastaram multidões ao cinema (ultrapassando um bilhão em bilheterias) e longas nacionais reconhecidos internacionalmente.

Para começar essa retrospectiva, é válido citar que 2024 foi marcado por bons filmes de terror que vão desde narrativas psicológicas até body horror, como, por exemplo, "A substância", protagonizado por Demi Moore.

Passando por dramas com histórias profundas e emoções à flor da pele, como "Uma Família Feliz", uma adaptação da obra homônima escrita por Raphael Montes e dirigida por José Eduardo Belmonte.

Não podemos deixar de citar também os longas de comédias, que acabaram superando expectativas de muita gente, a exemplo de "Todos Menos Você", estrelada por Glen Powell e Sydney Sweeney.

Os musicais também não podem ficar de fora, "Wicked" estrelado por Ariana Grande e Cynthia Erivo é uma adaptação de musical da Broadway que se tornou sucesso mundialmente nos cinemas.

Já as animações entram nessa retrospectiva na categoria (choro para todo lado), fazendo qualquer um perceber e reconhecer suas emoções e limites.





Sequências de filmes em 2024

Não é novidade para ninguém que o cinema vive uma fase de reutilizar ideias antigas ou investir em sucessos consolidados para atrair público. E o ano de 2024 não foi diferente disso, tanto que os filmes de maiores destaques em bilheterias são sequências, reboots e remakes.

"Deadpool & Wolverine", lançado em julho, foi responsável por um acúmulo de 1,3 bilhão de espectadores por cinemas no mundo todo. "Duna: Parte 2" arrecadou 714 milhões de dólares. "Os Fantasmas Ainda Se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice" somou 451 milhões de dólares.

Não podemos deixar de citar que ainda teve "Gladiador 2" e nesta quinta, 25, estreia "O Auto da Compadecida 2", sequência do clássico brasileiro que promete reviver o humor e a crítica social da obra original.

Super-heróis

Após anos arrastando multidões aos cinemas, o segmento de super-heróis vive baixa de crítica e público.

"Madame Teia", protagonizado por Dakota Johnson e lançado no início do ano, por exemplo, conseguiu apenas 12% de aprovação no site de métrica Rotten Tomatoes (RT).

Tom Hardy retornou com seu papel em "Venom 3", último filme da franquia, em outubro. No mesmo mês, Joaquin Phoenix também voltou com "Coringa: Delírio a Dois", interpretando o famoso vilão dos filmes do Batman, ao lado de Lady Gaga como Arlequina. Os dois filmes dividiram a audiência e não brilharam.

Já "Kraven — O Caçador", o último filme do universo expandido do Homem-Aranha da Sony Pictures, conquistou uma péssima aprovação no RT: apenas 14%.

Animações

Independentemente de idade do espectador, filmes de animação são sempre prato cheio para a emoção e, em 2024, não foi diferente.

Ainda no início do ano, foi lançado pelos estúdios Walt Disney o filme "Wish: O Poder Dos Desejos". Logo depois, o público foi apresentando as novas emoções de Riley em"Divertida Mente 2". O filme alcançou um marco importante nas bilheterias, ultrapassando US$ 1,5 bilhão (R$ 8,4 bilhões) e se tornando a maior animação de todos os tempos.

O malvado favorito de todos também ganhou um novo filme. Nessa continuação, Gru tem que lidar com os prós e contras em ser um ex-vilão. Já "Moana 2" registrou a terceira maior bilheteria de estreia em um fim de semana no País, com quase R$ 46 milhões em arrecadação.

Ainda Estou Aqui

Filme de Walter Salles protagonizado por Fernanda Torres e Selton Mello, "Ainda Estou Aqui" é um dos marcos do ano. A obra convida o telespectador a vislumbrar, em uma mesma narrativa, passado e presente através daqueles que sofrem perdas em um regime militar.

A adaptação do livro de Marcelo Rubens Paiva está no páreo para o Oscar, ecocando os feitos de "Central do Brasil", protagonizado por Fernanda Montenegro.

"Ainda Estou Aqui" vem ganhando destaque em prêmios internacionais, como o Globo de Ouro, no qual Fernanda Torres está indicada na categoria de Melhor Atriz (drama). O filme se tornou a maior bilheteria do cinema brasileiro no pós-pandemia, com um faturamento de 49,1 milhões de reais e público de 2 milhões de pessoas.

Ceará presente nas telas

Até mesmo o maior entusiasta do cinema cearense não imaginaria que, passada uma pandemia, veríamos sete longas-metragens não em festivais, mas estreando em circuito nacional.

Só em agosto foram três. "Estranho Caminho", de Guto Parente; "Mais Pesado é o Céu", de Petrus Cariry; e "Motel Destino", de Karim Aïnouz. Agora em dezembro, Wolney Oliveira lançou ainda o aguardado "Soldados da Borracha".

Motel Destino em Cannes

Em 2024, Karim Aïnouz se destacou com "Motel Destino", um filme envolvente, provocando reflexões a busca por escapismo. A obra é um dos maiores destaques do cinema brasileiro de 2024, com direção precisa, fotografia impactante e atuações excepcionais. O longa explora questões sociais, como a busca por identidade e o desejo de transcendência. Um filme que fascina, provoca e instiga.