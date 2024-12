Cinema: confira lista com as estreias mais aguardadas para 2025

Foto: A24/Divulgação "Babygirl" é um thriller erótico estrelado por Nicole Kidman

Para muitos, a chegada de um novo ano traz a expectativa de filmes que estão marcados para estrear. A lista é longa: vai desde aqueles que se destacaram em festivais no ano anterior a promessas dos grandes estúdios com live-actions ou a sequências aguardadas.

Claro, também não se deve esquecer do público fã de filme de super-heróis, que tem a já consolidada Marvel Studios, trazendo mais um ano com seu extenso calendário de produções, e a nova DC Studios, que traz uma nova tentativa de universo compartilhado com seu clássico herói de capa vermelha e símbolo de um "S" no peito.

Seja qual for o gênero, a sétima arte presenteia diferentes públicos (infantil, jovem ou adulto), com histórias que prendem a atenção e causam um sentimento satisfatório em assistir - se ela for boa e de seu gosto, claro.

Para 2025, que já está batendo na porta, o Vida&Arte separou uma lista com obras que já podem ser esperada para o primeiro mês do ano, janeiro, e outras para aguardar com o decorrer dos próximos meses. Confira:





"Nosferatu"

Uma indicação para assistir nos primeiros dias de janeiro, a nova adaptação do clássico "Nosferatu" chega aos cinemas com um elenco que traz nomes como Bill Skarsgard, Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Willem Dafoe e Lily-Rose Depp. A trama, assim como o longa de 1922, se passa na Alemanha de 1838, onde um antigo vampiro da Transilvânia, Conde Orlok, deseja comprar uma casa no país. No entanto, o ser acaba se apaixonando pela esposa do corretor de imóveis.

Estreia: 2 de janeiro de 2025

Onde assistir: Cinemas (conferir as sessões no site de cada unidade)

"Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa"

Mais um personagem da Turma da Mônica debutará em live-action, sendo a vez de um dos mais amados criados por Mauricio de Sousa: Chico Bento. No filme solo, o caipira reúne sua turma para tentar salvar sua amada goiabeira, que na verdade é de Nhô Lau, de ser derrubada devido à construção de uma estrada. O sossego da Vila Abobrinha está prestes a acabar com as aventuras de Chico e sua turma.

Estreia: 9 de janeiro de 2025

Onde assistir: Cinemas (conferir as sessões no site de cada unidade)

"Babygirl"

Mais um filme para assistir no início de janeiro, este thriller erótico é estrelado por Nicole Kidman, acompanhada de Antonio Banderas e Harris Dickinson. Na produção, a empresária bem-sucedida Romy coloca sua família e carreira em risco ao se envolver em um tórrido caso amoroso com um estagiário mais jovem.

Estreia: 9 de janeiro de 2025

Onde assistir: Cinemas (conferir as sessões no site de cada unidade)

"Flow"

Indicada ao Globo de Ouro e ao Critics Choice Awards, e um possível nome na categoria de "Melhor Longa Animado" do Oscar 2025, a animação "Flow" chega ao Brasil no final de janeiro. O filme acompanha um gato que acorda em mundo inundado, sem sinal da presença humana. Com medo da água, ele encontra refúgio em um barco, mas o terá que dividir com um grupo de animais. A partir deste momento, eles terão que aprender a conviver, ultrapassar diferenças e se adaptar ao novo mundo.

Estreia: 30 de janeiro de 2025

Onde assistir: Cinemas (conferir as sessões no site de cada unidade)

"Emilia Pérez"

O filme Emilia Pérez vem sendo destacado como um forte concorrente para o Oscar 2025, já marcando presença em algumas categorias da pré-lista da premiação. A produção traz a história de Rita, uma mulher que trabalha em um escritório de advocacia envolvido em lavagem de dinheiro. Para sobreviver, ela ajuda o chefe de um cartel a sair do negócio para que, assim, ele possa se tornar a mulher que sempre sonhou ser. No Brasil, o longa estrelado por Zoe Saldana, Karla Sofía Gascón e Selena Gomez estreia em fevereiro.

Estreia: 6 de fevereiro de 2025

Onde assistir: Cinemas (conferir as sessões no site de cada unidade)

"Capitão América: Admirável Mundo Novo"

O quarto filme do Capitão América é o primeiro com Sam Wilson vestindo o manto do famoso herói da Marvel. Na trama, após a eleição de Thaddeus Ross como presidente dos Estados Unidos, o personagem se encontra no meio de um incidente internacional e deve trabalhar para deter os verdadeiros cérebros por trás dele.

Estreia: 13 de fevereiro de 2025

Onde assistir: Cinemas

"Bridget Jones: Louca Pelo Garoto"

Baseado no terceiro livro da série Helen Fielding, o quarto filme de Bridget Jones será lançado após 8 anos do terceiro, "O bebê de Bridget Jones". Renée Zellweger volta ao papel, dando vida a protagonista que enfrenta desafios da vida moderna, enquanto ela volta a trabalhar e experimenta aplicativo de namoro.

Estreia: 13 de fevereiro de 2025

Onde assistir: Cinemas

"Vitória"

Estrelado por Fernanda Montenegro, a história acompanha uma senhora solitária que, aflita com a violência que passa a tomar conta da sua vizinhança, começa a filmar da janela de seu apartamento, registrando a movimentação de traficantes de drogas da região com o objetivo de cooperar com a polícia. A ação da senhora chama a atenção de um jornalista.

Estreia: 13 de março de 2025

Onde assistir: Cinemas

"Branca de Neve"

Branca de Neve ganha novamente um live-action, dessa vez trazendo Rachel Zegler como a famosa princesa e Gal Gadot como Rainha Má. A história segue a premissa clássica: a madrasta manda matar a enteada por inveja a sua beleza, e a mocinha foge do reino para salvar a vida. Na floresta, ela encontra uma casinha para se refugiar, onde sete anões vivem.

Estreia: 20 de março de 2025

Onde assistir: Cinemas

"Lilo & Stitch"

Outro live-action da Disney, mas dessa vez da dupla Lilo e Stitch. Para quem não lembra da história, o experimento 626 (Sitch), um alienígena expressivo, vem se refugiar na terra e acaba sendo adotado como animal por Lilo. Juntos, eles vivem aventuras e descobrem o significado de família.

Estreia: 22 de maio de 2025

Onde assistir: Cinemas (conferir as sessões no site de cada unidade)

"Como Treinar o Seu Dragão"

Mais um live-action, dessa vez da famosa animação "Como Treinar o Seu Dragão". O personagem central continua sendo Soluço, o jovem vinking que não consegue seguir a tradição local: lutar contra dragões. Quando conhece Banguela, uma das espécies mais temidas dessas criaturas.

Estreia: 12 de junho de 2025

Onde assistir: Cinemas

"Superman"

O novo filme do Superman traz consigo o início do novo Universo Compatilhado da DC nos cinemas. Dirigido por James Gunn, o longa ainda não tem uma sinopse oficial, mas as informações liberadas ao público mostram que ele não será um filme de origem e trará importantes personagens do universo, como Lois Lane, Lex Luthor, Mulher Gavião, Lanterna Verde de Guy Gardner e o carismático Krypto, o super-cão.

Estreia: 10 de julho de 2025

Onde assistir: Cinemas (conferir as sessões no site de cada unidade)

"Quarteto Fantástico: Primeiros Passos"

A equipe do Quarteto Fantástico também voltará aos cinemas em 2025 e dessa vez integrando o Universo Compartilhado da Marvel. O filme reúne Senhor Fantástico, Mulher Invisível, Tocha Humana e O Coisa, que serão forçados a equilibrar suas relações para defender a Terra de um deus espacial voraz chamado Galactus e seu enigmático Arauto, Surfista Prateado.

Estreia: 25 de julho de 2025

Onde assistir: Cinemas

"Sexta-Feira Muito Louca 2"

Mais de 10 anos depois, o filme "Sexta-Feira Muito Louca" ganhará uma sequência. Nessa nova aventura, Anna agora é mãe de uma filha e se prepara para ser madrasta, enquanto Tess, agora avó e ganhadora de um Oscar, também está em um momento de grandes mudanças. Quando suas vidas se cruzam novamente, enfrentando os desafios de duas famílias.

Estreia: 7 de agosto de 2025

Onde assistir: Cinemas