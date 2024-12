Confira programação cultural para este fim de semana em Fortaleza

Foto: Arthur Henrique/Divulgação Superbanda participa da festa de Halloween "Caldeirão Temperado" no Tempero do Mangue

Pré-Réveillon

A Arena de Iracema promove festa de Pré-Réveillon neste sábado, 28, como forma de aquecimento para a virada do ano. Integram a programação os grupos Superbanda (foto) e Banda Reite, com hits para cantar e dançar sem parar. Além disso, os DJs Dino, Morr e Saulo comandam a pista com o melhor do funk. São liberadas duas horas de caipirinha gratuita, das 16h às 18 horas.

Quando: sábado, 28, a partir das 16 horas

Onde: Arena Iracema (Avenida Monsenhor Tabosa, 388)

Quanto: a partir de R$ 30; vendas no Sympla





Luxo da Aldeia

O Bloco Luxo da Aldeia apresenta uma prévia do pré-carnaval neste sábado, 28, no restaurante Esquina Brasil. O evento tem repertório com músicas que celebram a cultura carnavalesca cearense, mantendo viva a tradição e o espírito festivo da folia. Unindo frevos, sambas e maracatus, o bloco foi criado em 2006 e é referência na valorização do Carnaval cearense.

Quando: sábado, 28, às 15 horas

Onde: Esquina Brasil (Av. Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres)

Quanto: R$ 20 (couvert)

Pra Sempre Cringe

O Vibe 085 Pub promove nesta sexta-feira, 27, mais uma edição da festa "Pra Sempre Cringe", evento com canções dos anos 1980, 1990 e 2000. Serão contemplados artistas como RBD, My Chemical Romance, Paramore, Lady Gaga, Linkin Park, Charlie Brown Jr., Los Hermanos e outros.

Quando: sexta-feira, 27, a partir das 22 horas

Onde: Vibe 085 Pub (Avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 20; vendas no Sympla





O Auto da Compadecida

Após 24 anos do lançamento, chegou aos cinemas a continuação de "O Auto da Compadecida". Neste novo filme, João Grilo retorna a Taperoá após anos desaparecido para se juntar a Chicó. Ele é recebido como uma celebridade na cidade depois dos acontecimentos da obra anterior. Disputado como principal cabo eleitoral pelos dois políticos mais poderosos da cidade, ele faz de tudo para finalmente aplicar o golpe que vai lhe render muito dinheiro e, quem sabe, vida mansa. Entretanto, nada sai como planejado.

Quando e onde: Ingresso.com





Mystura Tropykal

O Teatro Dragão do Mar recebe nesta sexta-feira, 27, o espetáculo "Mystura Tropykal", do grupo No Barraco da Constância Tem!. Embalado por um clima festivo, o trabalho é uma obra em clima de seresta, que tEmbalado por um clima festivo, om como ponto de partida as memórias de intérpretes e diretores da peça.

Quando: sexta-feira, 27, às 19h30min

Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81)

Quanto: a partir de R$ 10 (meia)

Que País é Este?

Segue disponível para visitação a mostra "Que país é este? A câmera de Jorge Bodanzky durante a ditadura brasileira, 1964-1985". A exposição reúne pela primeira vez a obra do fotógrafo, repórter e cineasta Jorge Bodanzky produzida durante a ditadura militar brasileira (1964-1985). Enquanto o manto autoritário recobria o Brasil, um jovem estudante deixava a recém-criada Universidade de Brasília para registrar conflitos sociais e a diversidade cultural do País.

Quando: até 13 de abril de 2025; visitação de quarta a sábado, de 12h às 20 horas, e domingo, de 9h às 17 horas

Onde: Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, s/n - Centro)

Gratuito

Pixinguinha

A Caixa Cultural Fortaleza recebe neste fim de semana o grupo vocal carioca Ordinarius para o show "Pizindim". A apresentação homenageia Pixinguinha, um dos grandes nomes do choro brasileiro. O repertório reúne clássicos como "Carinhoso", "Um a Zero", "Rosa" e "Lamentos".

Quando: de quinta-feira, 26, a sábado, 28, às 19 horas; no domingo, 29, às 18 horas

Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia - incluídos clientes Caixa); vendas na bilheteria da Caixa