De casas de shows a pub: veja lista de opções de Réveillon em Fortaleza

Quando chega esta parte do ano, o discurso parece o mesmo: “Passou rápido, não é?”. Não tem para onde correr, a sensação se repete a cada nova primavera. É hora, então, de se despedir de 2024 e brindar o começo de um novo ano. Para muitos em Fortaleza, a passagem ocorre no Aterro da Praia de Iracema. Há, porém, alternativas diversas. Em clubes, restaurantes, pub ou boate, o Réveillon também é comemorado. A seguir, você confere algumas opções de estabelecimentos na capital cearense que promovem a festa da virada.



Réveillon Lets Praia

No Vicente Pinzon, a Arena LetsPraia Lounge, localizada nos coqueirais da Barraca Entre Amigos, promove o Réveillon Lets Praia. As atrações são a banda Sou7Sete, Felipim, DJ Gjota e DJ Allan - esses últimos com set de funk. A noite reserva serviço de open bar, com cerveja, refrigerantes e drinks incluídos.

Quando: terça-feira, 31, das 22 horas às 5h30min

Onde: Arena LetsPraia (Avenida Zezé Diogo, 3005 - Vicente Pinzon)

Quanto: a partir de R$ 250 reais

Censura: 18 anos; menores de idade devem estar acompanhados por seus responsáveis legais

Réveillon no Marina

O Marina Park Hotel se prepara para promover a maior edição de Réveillon de sua história, com cinco dias de atrações. A festa começa nesta sexta-feira, 27, com show da banda Raça Negra e apresentações de Mara Pavanelly, Limão com Mel, Sandrinha e Banda. No sábado, a programação Bora Bora tem como participantes Matheus e Kauan, MC Daniel, Thales Play e Cellow. No Domingo, 29, o tradicional "Flores" traz Bell Marques, Belo e convidados. Na segunda-feira, 30, o Pré-Réveillon tem Gusttavo Lima, Henrico DJ e Marcos Lessa. Por fim, o grande dia 31 reúne Durval Lelys, Pedro Sampaio (foto), Henry Freitas, Rafa e Pipo Marques, Tito e DJ Davi Fernandes.

Quando: de quinta-feira, 27, a terça-feira, 31, em horários variados

Onde: Marina Park Hotel (Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)

Quanto: preços variados a partir de R$ 80; vendas nos sites Bilheteria Digital (Raça Negra), Balada App (Pré-Réveillon) e E-Folia (Réveillon)





Ideal Clube

A tradicional festa no Ideal Clube segue por mais um ano. Na terça-feira, 31, o espaço promove festa com música, espaço para crianças e buffet completo do Restaurante Ideal, além de água e refrigerante à vontade, voucher de whisky e espumante francês. São atrações musicais os artistas Carlinhos Palhano, DJ Rafael Silveira e Juliana Barreto.

Quando: terça-feira, 31, a partir das 21 horas

Onde: Ideal Clube (Av. Monsenhor Tabosa, 1381 - Meireles)

Quanto: R$ 590 (sócios); R$ 690 (indicados por sócio) e R$ 790 (não sócios)

Vendas: (85) 99914-0242 e no site Ache Tickets





5 Elementos

O Pub 5 Elementos realiza seu primeiro Réveillon na terça-feira, 31. O evento reúne apresentações de Ster, cantando o melhor do pop, Amanda Alves, com sucessos atemporais também do pop, e Killer Queen, com tributo especial ao Queen. Os passaportes para a experiência estão disponíveis em opções individuais ou lounges, com R$ 150 revertidos em consumação. Os lounges inferiores comportam de seis a oito pessoas e os superiores têm capacidade para grupos de 10 a 14 pessoas. O estacionamento é gratuito.

Quando: terça-feira, 31, às 20 horas

Onde: Pub 5 Elementos (rua Ana Bilhar, 1178 - Varjota)

Quanto: R$ 250 (individual) e R$ 300 (lounge por pessoa)

Mais informações e reservas: (85) 98505.5505

Réveillon do Floresta

O Floresta Bar chega à 11ª edição do seu Réveillon. A noite tem dois palcos (palco Brasil e palco Rock), buffet completo liberado, petiscos, sushi à vontade, open bar com autosserviço e parquinho temático. Entre as atrações do palco rock estão Killer Queen (tributo ao Queen), Amanda Alves (hits de Madonna e Michael Jackson) e Shirley Cordeiro com divas do Rock e do pop Mundial. No Palco Brasil, Deborah Lima leva o melhor do axé e do forró, com Os Transacionais apresentando a brasilidade retrô na virada.

Quando: terça-feira, 31, a partir das 20 horas

Onde: Floresta Bar (av. Santos Dumont, 1788 - Aldeota)

Quanto: R$ 649 (individual) e R$ 2.596 (mesa); vendas em florestabar.com.br/reveillon2025





Boate Level

A Boate Level, na Praia de Iracema, promove Réveillon com três pistas voltadas a estilos musicais diferentes. Em uma, "pop para dançar e cantar até o amanhecer". Noutra, "funk para descer até o chão". Por fim, uma pista eletrônica comandada por Filipe Guerra e diferentes DJs locais. Há open bar de cerveja e vinho das 21h às 23 horas, rodadas de espumante e café da manhã tropical para encerrar. Entre as atrações estão Raisa, Rachid, Thiago Costta, Leandro Liam, Rayanna e Luiz Neto Higor.

Quando: terça-feira, 31, das 21h às 9 horas de quarta-feira, 1º de janeiro

Onde: Boate Level (rua José Avelino, 367 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 40; vendas no site OutGO





Náutico

Um dos mais tradicionais de Fortaleza, o Réveillon do Náutico Atlético Cearense tem programação musical com Os Transacionais, DJ Felipe Cavagnag e Banda Bellavox. O espaço conta também com queima de fogos exclusiva. Para quem participar, há buffet de entradas (como salgadinhos quentes, queijos finos e embutidos com caldas e tortas salgadas) e jantar (com opções como filet mignon ao molho de vinho e mostarda e penne ao molho quatro queijos). Cada mesa recebe um espumante e também estão liberados sucos, refrigerantes e água.

Quando: terça-feira, 31, às 20 horas

Onde: Náutico Atlético Cearense (Av. Abolição, 2727 - Meireles)

Quanto: a partir de R$ 2.200 (mesa); vendas no site Bilheteria Virtual e WhatsApp (85) 9215.8532