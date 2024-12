Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta-feira, 26 de dezembro

ÁRIES

Suas carências afloram com a Lua tensionada a Vênus e Urano, levando-lhe a buscar compensações no meio social. Você pode alcançar satisfações momentâneas, mas os desafios continuarão a existir, aguardando que você volte a confrontá-los. Seja consciente, além de responsável nas escolhas.

TOURO

O bem-estar nos relacionamentos fica comprometido por demandas que abalam o equilíbrio emocional das pessoas, como sugere a tensão lunar com Vênus e Urano. É preciso buscar o caminho dos acordos, deixando as diferenças de lado e usando o bom senso nos julgamentos. Seja generosa.

GÊMEOS

Uma postura emocionalmente inconstante lhe acompanha nesta jornada, devido à tensão lunar com Vênus e Urano, deixando-lhe suscetível a cometer imprudências com impacto nas relações cotidianas, sobretudo nas de trabalho. Evite externar frustrações, pois o ambiente precisa de estabilidade.

CÂNCER

A Lua na área social entra em tensão com Vênus e Urano, alertando para a necessidade de comedimento na busca por prazeres, sobretudo na vida pública e no quesito finanças, que tendem a sentir a pressão dos seus desníveis emocionais. Combata os excessos e trilhe o caminho da sensatez.

LEÃO

Lua, Vênus e Urano se estressam no circuito dos relacionamentos, revelando a necessidade de cuidar da autoestima para que as carências afetivas não sobrecarreguem o entorno imediato. As pessoas podem lhe confortar emocionalmente, mas evite causar preocupação e fadiga em quem lhe acolhe.

VIRGEM

Sua capacidade de extroversão fica comprometida diante da tensão lunar com Vênus e Urano, de modo que o emocional sobrepõe o racional. Ideias fantasiosas podem lhe desviar das reais necessidades, por isso não perca o foco. Seja imparcial ao lidar com assuntos que lhe fragilizem intimamente.

LIBRA

Flutuações financeiras são apontadas pela Lua tensionada a Vênus e Urano, impelindo-lhe a gastos frívolos para suprir as necessidades emocionais. Preze por economia. Os desafios cotidianos podem gerar frustrações, mas evite alimentar desafetos, buscando soluções pautadas no plano racional.

ESCORPIÃO

A Lua em seu signo entra em tensão com Vênus em Urano, sugerindo inconstância emocional no relacionamento com as pessoas e reações um tanto dramáticas ao lidar com os desafios cotidianos. Não desanime ao se deparar com dificuldades, pois a superação depende da sua perseverança.

SAGITÁRIO

O pessimismo é um obstáculo a enfrentar, pois a Lua na área de crise compromete o modo confiante com que você costuma encarar os desafios. Não alimente a hostilidade, ainda que o entorno lhe pressione. Combata o rancor com gentileza e generosidade.

CAPRICÓRNIO

Com a passagem da Lua pela área de amizades, você tende a liberar seu lado fraterno e a buscar a felicidade ao lado das pessoas que lhe são queridas. Contudo, a tensão com Vênus e Urano alerta quanto aos vínculos de dependência emocional que podem lhe sobrecarregar. Cultive laços saudáveis.

AQUÁRIO

A tensão entre Lua, Vênus e Urano sinaliza frustrações de naturezas diversas em detrimento da autoestima. Exercite a autocrítica, mas não seja dura consigo mesma. Procure se adaptar às circunstâncias, cultivando inteligência emocional para superar as adversidades no tempo certo.

PEIXES

Lua, Vênus e Urano conflitam entre si, sugerindo uma queda na vitalidade e na autoestima, associada a expectativas frustradas. Preze por uma postura discreta e cuide do seu bem-estar, pois doenças de fundo emocional podem surgir. Mantenha-se otimista quanto aos seus ideais, pois dias melhores virão.





o anjo Anauel

Quem nasce sob esta influência tem espírito sutil, sagaz, inventivo e se distinguirá por seu trabalho. Sua consciência só produzirá palavras e ações verdadeiras. Age como intermediário perfeito entre o céu e a Terra; por sua grande iluminação, compreenderá os mistérios existentes nas relações entre todas as coisas. É um grande iniciado, já tendo praticado magia para o bem da humanidade, em várias outras encarnações.

O SANTO Santo Estêvão

Estêvão é o primeiro mártir da história católica e um dos primeiros a seguir os apóstolos de Jesus. Acredita-se que ele era grego ou judeu, educado na cultura helênica. Estimado entre a comunidade de Jerusalém, seu nome aparece nos Atos como o primeiro entre os sete eleitos para ajudar na missão dos apóstolos. Nos capítulos 6 e 7 dos Atos dos Apóstolos, há um longo relato sobre o martírio de Estêvão, que é um dos sete primeiros Diáconos nomeados e ordenados pelos Apóstolos. O seu martírio ocorreu entre o ano 31 e 36 da era cristã. As palavras de Santo Estêvão custaram a sua vida. Entre os que aprovaram a sua morte, estava Saulo, que, mais tarde, se tornou São Paulo, Apóstolo dos gentios. Enquanto era apedrejado, pedia que Jesus perdoasse seus assassinos.