Retrospectiva 2024: a literatura entre clássicos revisitados e novos autores

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 12.11.2024: Premio de Literatura, palco Vida e Arte. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO)

Em matéria publicada no Vida&Arte no início deste mês, o escritor cearense Dalgo Silva pontuou como a literatura “é um território de fabulação da realidade”, no qual, a partir dela, é possível “fabular o real”. Um dos finalistas do Prêmio Jabuti deste ano, ele destacou sua relação com a poesia e, de certa forma, como a literatura consegue abrir possibilidades.

Dalgo não foi o único a pontuar a importância da quinta arte a passar pelas páginas - ou cliques - do Vida&Arte neste ano. De diferentes maneiras, a linguagem foi contemplada - fosse a partir da força do impresso (janeiro), das mudanças no mercado brasileiro (fevereiro), da atuação das mulheres do século XIX na imprensa cearense (março) ou da possibilidade de alfabetizar crianças por meio do cordel (junho).

Inauguração de livraria, o cenário da poesia em Fortaleza, redução no número de leitores, efeitos do TikTok na venda de livros e mortes de autores importantes também foram abordados por aqui. A seguir, é tempo de rever destaques da literatura em 2024.



Menos leitores

Não é novidade a qualidade da literatura escrita por cearenses. A cada ano essa característica é reforçada tanto por publicações quanto por premiações. Em 2024, o Ceará demonstrou força novamente no Prêmio Jabuti, um dos principais do Brasil na linguagem. Na 66ª edição, chegaram à final os cearenses Dalgo Silva (foto) e Cláudia Sousa Leitão, que concorreram nas categorias "Escritor Estreante - Poesia" e "Não-ficção - Economia Criativa", respectivamente. Vale citar também Stênio Gardel (“Livro Brasileiro Publicado no Exterior”), Emanuela Ribeiro (“Escritor Estreante - Romance”) e Socorro Acioli (“Melhor Romance”), que foram semifinalistas. Acioli, por sinal, foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura com o livro “Oração Para Desaparecer”.



Efeito TikTok

O vídeo de uma influenciadora e escritora norte-americana viralizou em maio. O motivo? Ela publicou no TikTok sua reação ao ler pela primeira vez “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, de Machado de Assis. “Tenho um monte de coisa para ler ainda, mas nada vai se comparar a isso daqui. Eu agora quero aprender português, preciso aprender”, disse. O conteúdo chegou a mais de 1,4 milhões de visualizações e, com isso, o livro chegou a ficar entre os mais vendidos da Amazon naquele mês. Além de suscitar reflexões sobre a “necessidade” de validação estrangeira para uma obra nacional enfim “ter valor” para os brasileiros, a repercussão demonstrou o efeito do TikTok para o impulsionamento de livros atualmente. Não à toa, a rede social distribuiu gratuitamente 100 mil livros em São Paulo em dezembro e a empresa responsável pela plataforma indicou lançar livros impressos em editora própria em 2025.



A quem se foi

Retrospectivas têm a tendência de apresentar feitos grandiosos de seus personagens ao longo do ano, mas também funcionam como um memorial de celebração do legado de quem partiu. Em 2024, nomes importantes da literatura faleceram. No início do ano, em abril, morreu o cartunista, chargista e escritor mineira Ziraldo, criador de personagens como o “Menino Maluquinho” e um dos mais aclamados escritores infantis. Em outubro, o poeta, filósofo e membro da Academia Brasileira de Letras (ABL), Antonio Cícero, morreu na Suíça por um procedimento de morte assistida. Ele recebeu o diagnóstico de Alzheimer nos últimos anos. Outro nome importante da literatura brasileira a partir foi o autor paranaense Dalton Trevisan, um dos maiores contistas do País. Ele ganhou quatro vezes o Prêmio Jabuti, além de ter conquista o Troféu APCA.



Letras & Livros

Em novembro, os jardins do Grupo de Comunicação O POVO foram palco para a celebração da literatura, quando foi entregue o primeiro Prêmio Literário Demócrito Rocha. A ação do projeto Letras e Livros evidenciou a produção de escritores cearenses ou radicados no Ceará nos gêneros Ensaio Social (pesquisa), Prosa de Ficção (romance, livro de contos ou livro de crônicas) e Poesia (livro de poemas). Thamyres de Souza, Lúcio Flávio Gondim e Cícero Emerson do Nascimento Cardoso foram os vencedores das categorias. Como resultado, cada um teve direito a R$ 3 mil em direitos autorais, publicação de um livro com as obras vencedoras e a produção de um audiobook. Ao todo, foram 51 inscritos, com obras autorais que trouxeram conteúdos voltados para a cultura popular, literatura de cordel, histórias orais e escritas de comunidades indígenas, afro-brasileira, quilombolas e ciganas.



Um ano incomum

No meio acadêmico há um viés constante afirmando que a literatura reflete o nosso tempo. Crendo nessa concepção, vejo 2024 como um ano de rupturas literárias. Foi o ano de ver Han Kang ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. A sul-coreana é uma das vozes mais humanas e coerentes da contemporaneidade. No mercado local, assistimos uma universidade excluir autores cearenses da lista de indicados - decisão até agora sem explicação e que gerou um merecido burburinho virtual. São movimentos reveladores de algo muito maior.

Além do trágico

Numa realidade como a brasileira, a tendência é que notícias não tão boas ganhem destaque - em 2024, 53% dos brasileiros não leram nem parte de um livro. Mas não sejamos trágicos. Participei dos maiores eventos do País e posso atestar: nossa literatura pulsa viva. Na Feira do Livro da Quatro Cinco Um, com mais de 55 mil visitantes, chorei de emoção ao folhear meu romance recém-impresso. Na Bienal de São Paulo, onde participei de uma sessão de autógrafos, o público bateu o recorde dos últimos 10 anos.