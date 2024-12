Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 27 de dezembro

Áries 21/03 a 20/04 Dramas existenciais afloram na tensão Lua-Vênus, de modo que qualquer dificuldade enfrentada nessa fase tende a ser exagerada. Procure sair dessa programação emocional negativa, aproveitando que a harmonia Lua-Marte beneficia o social. Permita-se usufruir dos prazeres que você merece.

Touro 21/04 a 20/05 Prejuízos sociais anunciados pela tensão Lua-Vênus podem se refletir em desafetos com os amigos e até na falta de habilidade para administrar as finanças com o lazer. Por outro lado, a vida familiar se fortalece, e pode ser uma opção agradável curtir o ambiente doméstico.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Melhorar sua postura nos relacionamentos é uma necessidade, visto que Lua e Vênus entram em tensão. Mostre-se compreensiva ao lidar com as fragilidades alheias. O companheirismo sugerido pela harmonia entre Lua e Marte pode romper com barreiras emocionais, portanto exercite-o.

Câncer 21/06 a 22/07 A tensão envolvendo Lua e Vênus sugere insatisfações com o cotidiano, o que prejudica o usufruto dos relacionamentos afetivos. Se há desafios a enfrentar, encare-os com objetividade, em vez de perder tempo com dramas. A harmonia Lua-Marte sugere união em prol do bem-estar coletivo.

Leão 23/07 a 22/08 Lua e Marte despertam uma postura determinada que favorece o usufruto dos prazeres. Entretanto, a tensão Lua-Vênus alerta para a vulnerabilidade das finanças, que ficam à mercê da impulsividade. Seja, portanto, sensato e controlado nos gastos.

Virgem 23/08 a 22/09 Dramas familiares tendem a aflorar com a tensão Lua-Vênus, levando-lhe a confrontar frustrações que vêm sendo acumuladas ao longo do tempo. Não se deixe dominar por elas e aproveite o momento para superá-las, pois a harmonia entre Lua e Marte sugere força interior a partir desse enfrentamento.

Libra 23/09 a 22/10 A tensão Lua-Vênus compromete o equilíbrio emocional para lidar com as adversidades, levando a reações dramáticas. Busque apoio nas pessoas de confiança, pois o companheirismo é fortalecido na harmonia Lua-Marte. É preciso compreender que há momentos em que pedir ajuda é o mais sensato.

Escorpião 23/10 a 21/11 A proatividade marca sua postura neste periodo, pois Lua e Marte se encontram de modo harmonioso. Contudo, o foco nas demandas pode lhe distanciar dos relacionamentos e e causar desafetos, como alerta a tensão Lua-Vênus. Procure, portanto, conciliar os interesses em jogo.

Sagitário 22/11 a 21/12 Lua e Vênus em tensão lhe predispõem a buscar no usufruto dos prazeres válvulas de escape para os problemas, o que pode levar à procrastinação. Reserve momentos para o bem-estar, mas assuma as rédeas da sua vida com confiança.

Capricórnio 22/12 a 20/01 A Lua influencia a área de crise em tensão com Vênus e harmonia com Marte, de modo que há uma alternância entre momentos de insegurança e de determinação frente às adversidades. Essa oscilação pode dificultar as decisões, por isso não se apresse. Respeite seu ritmo e busque fortalecimento.

Aquário 21/01 a 18/02 Lua e Marte harmonizados ampliam seu interesse por atividades ligadas a grupos, dinamizando os projetos realizados em parceria. Entretanto, a tensão lunar com Vênus lhe deixa vulnerável a assumir uma postura dramática perante os desafios, o que pode danificar sua reputação.