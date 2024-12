Para celebrar o novo ano, chefs indicam pratos para fazer em casa

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 23.12.2024: Crudo de Atum com aioli e maça verde. Comes e Bebes petiscos e jantares para serem feitos no Réveillon, Chef Lorena Machado do Restaurante Gingado. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO)

Adeus ano velho, feliz ano novo! A noite de Réveillon é para muitos um momento de celebrar e reunir pessoas especiais para esse novo ciclo que se inicia. E uma boa ceia não pode ficar de fora dessa data, especialmente se ela for feita de uma maneira prática e rápida, encantando pelo sabor e apresentação. A chef Lorena Machado, do restaurante Gingado, conta que a escolha do jantar na comemoração para entrarmos em um Novo Ano precisa refletir o sentimento da ocasião. Por isso, aposta em "belisquetes" ou pequenas mordidas cheias de frescor, texturas, beleza e de identidade.





Bolinho de bacalhau

Para o bolinho de bacalhau

Ingredientes

500 g de bacalhau dessalgado e desfiado

1 folha de louro

1 cebola picada em 4

2 batatas cozidas

3 xícara (chá) de batatas cozidas e espremidas

1 colher (sopa) de farinha de trigo

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

3 ovos

2 colheres (sopa) de salsinha picada

Óleo para frita

Para maionese de alho

200grs de maionese tradicional

100 grs de alho

1 meia xícara de óleo

Modo de fazer

Cozinhe o bacalhau com 1 folha de louro e 1 cebola cortada em 4 partes. Espere o bacalhau ficar cozido. Reserve a água para cozinhar as batatas. Cozinhe as batatas na mesma água do cozimento do bacalhau. Após o cozimento das batatas, amasse com um garfo. Cuidado para não virar purê. Corrija o sal e a pimenta. Em uma tigela, misture bem todos os ingredientes. Corrija o sal e a pimenta. Leve para a geladeira para descansar. Com uma colher de sopa, pegue porções de massa e faça bolinhas. Frite em óleo quente até dourar. Escorra em papel absorvente.

Modo de preparo para a maionese de alho

Bata em um liquidificador o alho com o óleo. Coloque a maionese no liquidificador e bata novamente até obter uma maionese consistente e com sabor de alho



Moussaka

Prato tradicional grego, originalmente feito com grão de bico, batatas, berinjela e carne de cordeiro e molho bechamel.

Recheio

700g de carne de porco cozidas e desfiada (pode ser um blend de costelinha e barriga, pois são mais suculentas)

Modo de fazer

Coloque sal e pimenta do reino em todos os lados das carnes e em uma frigideira bem quente e um fio de azeite sele todos os lados da carne de porco. Uma vez todos os lados bem dourados, cozinhe no forno, coberto com papel alumínio até as carnes ficarem macias em ponto de desfiar.

Para o molho tomate

Ingredientes

8 tomates sem pele e sem semente

Vinho tinto

Azeite

1 tomilho

1 Alecrim

Folha de louro

Noz moscada

Sal

Pimenta do reino

2 cebolas brancas

Molho Bechamel

1 litro de leite gelado

3 colheres (sopa) de manteiga

3 colheres (sopa) de farinha de trigo

½ colher (chá) de sal

Noz-moscada ralada na hora a gosto

Modo de fazer

Corte as berinjelas no sentido do comprimento em fatias finas. Salgue e deixe escorrer sobre uma peneira por uma hora. Aqueça metade do azeite e doure o alho e as cebolas. Junte a carne e mexa bem, até ficar refogado. Para o molho de tomate Refogue cebola até ficar translucida, acrescente alho, adicione os tomates e o vinho para deglaçar, tempere com sal, pimenta, um pouquinho de canela e noz-moscada. Deixe em fogo baixo cozinhando por pelo menos 1h. Mexa delicadamente e reserve. Aqueça o restante do azeite em uma frigideira antiaderente e grelhe as fatias de berinjela. Escorra-as em papel-toalha e, em uma forma refratária, intercale camadas de berinjela e carne, finalizando com berinjela. Para fazer o molho branco, coloque em uma panela a manteiga e a farinha de trigo e deixe refogar. Adicione o leite, aos poucos, mexendo vigorosamente para não empelotar, até colocar todo o leite e levantar fervura. Reserve. Para a montagem, utiliza um refratário que possa ir ao forno, comece por uma generosa cama de bechamel, em seguida uma camada de carne e depois o molho de tomate, siga fazendo essas até finalizar com bechamel e bastante queijo parmesão ralado. Coloque no forno a 250 graus até gratinar e borbulhar

Crudo de atum com aioli - Indicação da Chef Lorena Machado

Ingredientes

500g de atum fresco

100g de azeite

1 und de limão siciliano

1l de óleo de canola

2 und de ovos

1/4 dente de alho picado

30g de mostarda djon

3 und de maçã verde

150g de castanha de caju

QB sal

QB pimenta do reino

1 maço de coentro

Pão ciabatta ou baguete

Modo de fazer

Atum

Corte o atum em cubos e tempere-o com azeite, sal, pimenta do reino e raspas do limão siciliano. Reserve em refrigeração.

Aioli

Disponha os ovos em um copo de liquidificador junto com a mostarda, o alho, o sumo do limão siciliano, sal e pimenta do reino. Bata esses ingredientes.

Abra a tampinha transparente da parte superior do liquidificador e adicione, aos poucos e em fio, o óleo de canola até chegar na consistência de uma maionese. Ajuste o sal.

Finalização