Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 27 de dezembro (27/12)

Foto: Mar Pereira/Divulgação Banda SamBomja

O Moto Libre promove nesta sexta-feira, 27, a sua tradicional festa de roda de samba de 2024. Nesta edição, o espaço recebe a veterana Gabi Nunes e o grupo Sambomba, composto por Diego Furtado, Victor Queiroz, Lis Pereira e Elias Oliveira. A abertura da casa acontece às 21 horas, com apresentação do Sambomja às 21h30min e Gabi Nunes, às 00h30min.

Quando: sexta-feira, 27, a partir das 21 horas

sexta-feira, 27, a partir das 21 horas Onde: Moto Libre (Avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)

Moto Libre (Avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 25, vendas pelo Sympla

R$ 25, vendas pelo Sympla Mais informações: @motolibrebar

Concurso dos Novos

O festival Dragão Fashion Brasil está com inscrições abertas para o edital do Concurso dos Novos DFB 2025, que seleciona instituições de ensino para apresentar coleções-cápsulas durante o evento. O evento seleciona equipes que deverão apresentar uma coleção-cápsula de oito looks, sendo obrigatório o uso de técnicas artesanais e tecidos sustentáveis. A equipe vencedora será premiada com R$ 20.000 e o Troféu DFB Festival 2025.

Inscrições até 3 de março de 2025 em bit.ly/3Z1L7ku

Resultados em 19 de março de 2025

Mais informações: @dfbfestival





We Love Sexta

Nesta sexta-feira, 27, acontece mais uma edição do "We Love Sexta", festa tradicional no Radar Pub. A programação da vez dá destaque ao forrónejo, com repertório que engloba hits que marcaram este ano. Quem comanda a música são os DJs Arthur Bacanna, Gomez, VASC e Lari. B. O happy hour acontece na pub das 20 às 22 horas.

Quando: sexta-feira, 27, a partir das 20 horas

sexta-feira, 27, a partir das 20 horas Onde: Radar Pub (Rua Carlos Vasconcelos, 834 - Meireles)

Radar Pub (Rua Carlos Vasconcelos, 834 - Meireles) Quanto: R$ 40, vendas pelo Sympla

R$ 40, vendas pelo Sympla Entrada proibida para menores de 18 anos





Rock Night

Acontece nesta sexta-feira, 27, mais uma edição da festa Rock Night na área interna do Floresta Bar. Com couvert de R$ 25, a programação começa às 18 horas com DJ Cabeleira, que é sucedido das bandas Caverna do Roque, com Classic Rock; Rubber Soul, cover de The Beatles; e Animals, com canções de Pink Floyd.

Quando: sexta-feira, 27, a partir das 18 horas

sexta-feira, 27, a partir das 18 horas Onde: Floresta Bar (Av. Santos Dumont, 1788 - Aldeota)

Floresta Bar (Av. Santos Dumont, 1788 - Aldeota) Quanto: R$ 25 (couvert)

R$ 25 (couvert) Mais informações: @floresta_bar





Avenida Beira-Mar

O Cinema do Dragão exibe nesta sexta-feira o drama brasileiro "Avenida Beira-Mar", de Maju de Paiva e Bernardo Florim. A história é centrada na vida de Rebeca, de 13 anos, que passa a morar no subúrbio com a sua mãe e tem que se confinar em casa devido a uma onda de roubos na região.

Quando: sexta-feira, 27, às 17 horas

sexta-feira, 27, às 17 horas Onde: Cinema do Dragão (Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 8 (meia-entrada) e R$ 16 (inteira)