Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 28 de dezembro

Áries 21/03 a 20/04 Busque priorizar a solução de problemas. O recolhimento pode favorecer os processos reflexivos, o que ajuda no amadurecimento de temas importantes. Atenção aos desafios ligados à gestão coletiva do trabalho, fragilizada na tensão lunar com Vênus, Marte e Plutão.

Touro 21/04 a 20/05 A melhor estratégia é a sutileza. As trocas intelectuais podem se mostrar estimulantes e dinâmicas frente à harmonia Lua-Júpiter. Contudo, certos desafios na gestão do cotidiano podem prejudicar o entendimento com seus conviventes.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Tente conter a agressividade e o drama que afloram quando você se sente pressionado. Um bom senso de oportunidade tende a lhe guiar na gestão da vida cotidiana neste momento de harmonia entre Lua e Júpiter, o que lhe ajuda a tirar proveito dos desafios.

Câncer 21/06 a 22/07 Afastar-se da zona de conforto pode acarretar em risco para o bem-estar e a saúde financeira. Lua e Júpiter harmonizados tendem a sugerir o recolhimento como caminho de fortalecimento pessoal, visto que os processos reflexivos podem lhe proporcionar amadurecimento.

Leão 23/07 a 22/08 Tente ser imparcial nos julgamentos e valorizar o suporte do círculo de confiança. A Lua tensionada a Vênus, Marte e Plutão pode fragilizar o emocional e lhe predispor a reagir de forma dramática frente a situações que pedem um apurado senso analítico.

Virgem 23/08 a 22/09 É importante se estruturar materialmente e promover ações que deem estabilidade à rotina. A gestão da vida prática pode esbarrar em questões emocionais neste momento de tensão lunar com Vênus, Marte e Plutão. Pensando nisso, tente não tomar decisões importantes.

Libra 23/09 a 22/10 Seu desempenho no trabalho tende a ficar comprometido por um cenário desafiador e que dificulta a aplicação das suas ideias, o que pede ajustes contínuos, dada a tensão lunar com Vênus, Marte e Plutão. Busque extrair aprendizado dos problemas e melhorar sua capacidade gestora.

Escorpião 23/10 a 21/11 Procure cultivar autocontrole e busque no recolhimento reflexões que lhe ajudem a resgatar seu equilíbrio interior. Situações de estresse podem ganhar força frente à tensão lunar com Vênus, Marte e Plutão, alimentando posturas impulsivas em detrimento do bom senso.

Sagitário 22/11 a 21/12 Busque atuar com prioridades e aproveitar os momentos de descanso, que se tornam revigorantes. Os desafios tendem a colocar em xeque sua força de vontade neste momento de tensão lunar com Vênus, Marte e Plutão, de modo que sua atuação no cotidiano acaba perdendo o ritmo.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Tente não se deixar inflamar por provocações e busque demonstrar maturidade. Conflitos de ego e territoriais podem ganhar combustão frente aos encontros tensos da Lua com Vênus, Marte e Plutão, o que coloca em risco as parcerias de trabalho e os relacionamentos pessoais.

Aquário 21/01 a 18/02 Tente ser discreta e zelar por privacidade, já que a tensão lunar com Vênus, Marte e Plutão revela contrastes interpessoais em prejuízo da autoestima. Seu senso de oportunidade pode se elevar frente à harmonia Lua-Júpiter, o que lhe ajuda a trilhar caminhos prósperos conectados aos seus objetivos.