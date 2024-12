Programe-se: Confira agenda cultural de sábado, 28 de dezembro (28/12)

Foto: Reprodução/Apple Corps Ltd 2009 No "The Beatles Agreement" (o Acordo dos Beatles), a data de 29 de dezembro de 1974 está escrita à mão com as assinaturas dos quatro membros da banda

A Ponte dos Ingleses recebe neste sábado, 28, apresentação do grupo The Shout, que faz uma celebração ao legado da banda The Beatles. A programação da Frequência Beatles promove tributo ao grupo britânico com os maiores clássicos de seu repertório, conhecido por músicas como "Here Comes The Sun", "Let It Be", "Hey Jude", "Come Together" e "Don't Let Me Down". São revisitados também sucessos de carreira solo em duas horas de show.

Quando: sábado, 28, a partir das 17 horas

sábado, 28, a partir das 17 horas Onde: Ponte dos Ingleses (R. dos Cariris - Praia de Iracema)

Ponte dos Ingleses (R. dos Cariris - Praia de Iracema) Gratuito



Los Hermanos

Neste sábado, 28, o Vibe 085 Pub é palco de tributo aos Los Hermanos. A maratona de quatro horas dos maiores sucessos do grupo é comandada pela banda Retrato Ventura e pelo DJ Raffa Brook, que discoteca tanto Los Hermanos quanto rock dos anos 1990 e 2000.

Quando: sábado, 28, às 21 horas

sábado, 28, às 21 horas Onde: Vibe 085 Pub (Av. Almirante Barroso, 877)

Vibe 085 Pub (Av. Almirante Barroso, 877) Quanto: R$ 30; vendas no site Sympla

Mino Por Inteiro

Fica em cartaz apenas até sexta-feira, 3, a exposição "Mino Por Inteiro", que homenageia o multiartista cearense. Ela pode ser visitada diariamente, exceto entre 30 de dezembro e 1º de janeiro. A mostra apresenta o arranjo de linguagens integradas por Hermínio Macêdo Castelo Branco, popularmente conhecido como Mino. O percurso apresenta a diversificada produção que o consagrou como cartunista, desenhista, artista plástico, programador visual e poeta.

Quando: sábado e domingo, das 13h às 18 horas, e durante a semana, das 9h às 18 horas; visitação até sexta-feira, 3 de janeiro

sábado e domingo, das 13h às 18 horas, e durante a semana, das 9h às 18 horas; visitação até sexta-feira, 3 de janeiro Onde: Museu da Cultura Cearense (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Museu da Cultura Cearense (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito





Go Bigger Park

O Go Bigger Park reúne atrações infláveis para o público se divertir. Destinado a toda família, algumas atrações são direcionadas a somente crianças de até 12 anos e seus acompanhantes. Há mega pula-pula inflável, tobogã e mais.