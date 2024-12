Foto: AURÉLIO ALVES RUBENS Rodrigues ingressou no O POVO por meio do Novos Talentos

Programação cada vez menos ousada, crises de audiência e de criatividade. É esse o retrato da TV aberta em 2024. Programas tradicionais como o Fantástico vêm enfrentando declínio na audiência, problema encarado ainda pelos dominicais da Record. Há também a dificuldade de emplacar novos sucessos, vide a exaustão dos remakes de novelas e o péssimo tom para a criação de novos reality shows.

A Globo patinou para engatar o Estrela da Casa, um formato vendido como inédito, mas realizado preguiçosamente a partir da estrutura do Big Brother Brasil, o único reality da casa que se mantém relevante. Enquanto isso, a Band tem sobrevivido do que parece ser sua espertice: realities de culinária, em suas diferentes versões. E tem funcionado, tanto que a Globo também tem seus representantes desse nicho. O Masterchef Confeitaria foi o programa no formato mais interessante do ano na TV aberta. Ainda que seja mais do mesmo.

Há se reconhecer, no entanto, o esforço para refletir representatividade nas telas. E isso quer dizer causar impacto cultural - algo que também não se vê há tempos. Se em 2023 vimos a novela "Vai na Fé" dar o espaço merecido para a excelência negra na teledramaturgia, este ano fica evidente que o protagonismo negro é, na verdade, a virada de chave para uma TV pelo menos mais próxima do Brasil que temos. Tanto que, para o ano que vem, a principal aposta da casa é a atualização de "Vale Tudo" com Taís Araújo e Bella Campos dando vida às icônicas Raquel e Maria de Fátima.

A Globo encerra este ano com três novelas atuais, na chamada faixa nobre, com protagonistas negras e que também refletem suas vivências, culturas e crenças. Destaque para a discussão crítica de estereótipos da mulher negra em "Garota do Momento", folhetim de época que em outros tempos estaria carregado de sinais de um Brasil atrasado.