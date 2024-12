Programe-se: confira agenda cultural deste domingo, 29 de dezembro (29/12)

Foto: Filme "Rânia"/Divulgação Filme "Rânia" entra no catálogo da plataforma do O POVO+ em janeiro

Segue disponível no catálogo do O POVO o drama "Rânia", filme de Roberta Marques. Na trama, Rânia é uma adolescente que vive em Fortaleza e divide seus dias entre a escola, afazeres domésticos e o trabalho em uma barraca. Ela, no entanto, tem o sonho de dedicar seu tempo à dança. Essa vontade é impulsionada quando ela descobre a boate Sereia do Norte e passa a ganhar dinheiro com a vida noturna a partir de seu talento. Para se dedicar ao seu sonho, todavia, ela precisa enfrentar a intolerância dos pais.





Ateliê Criança Cria

Neste domingo, 29, a Pinacoteca do Ceará recebe o Ateliê Criança Cria, que traz como dinâmica a produção de obras de arte a partir do contato com as paisagens de Fortaleza presente nas exposições.

Quando: domingo, 29, das 10 às 11 horas e das 15 às 16 horas

domingo, 29, das 10 às 11 horas e das 15 às 16 horas Onde: Pinacoteca do Ceará (R. 24 de Maio, 34 - Centro)

Pinacoteca do Ceará (R. 24 de Maio, 34 - Centro) Gratuito

Samba de Iracema

Acontece neste domingo, 29, mais uma festa do Samba de Iracema no Pirata Bar. O evento, que se dedica aos clássicos que marcam a história desse gênero em seu repertório, promove sua edição de Pré-Réveillon a partir das 13 horas, com aula rápida de dança de gafieira e samba ministrada pelo bailarino Josimar Salim.

Quando: domingo, 29, a partir das 13 horas

domingo, 29, a partir das 13 horas Onde: Pirata Bar (R. dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema)

Pirata Bar (R. dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema) Quanto: a partir de R$ 40, vendas no site





Feira de Países

Segue disponível no Shopping RioMar Fortaleza a Feira de Países, que reúne produtos artesanais vindos de diferentes países, como Paquistão, Índia, Egito, Turquia, Marrocos, Japão, Senegal, Tailândia, Indonésia, Ilha de Bali, Portugal e Brasil. Em cada stand, há uma vendinha de produtos que representam a essência cultural da região.

Quando: até 8 de janeiro de 2025; segunda-feira a sábado, 10h às 22h; domingos e feriados, 13h às 21h

até 8 de janeiro de 2025; segunda-feira a sábado, 10h às 22h; domingos e feriados, 13h às 21h Onde: Praça de Eventos 2 do RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)





Sonic 3

Segue em cartaz nos cinemas a animação "Sonic 3", que reúne comédia, ação e aventura a partir da popular série de videogames do ouriço velocista. Na nova trama, ele forma aliança com o guerreiro equidna Knuckles e a raposa voadora Tails para proteger a poderosa Esmeralda Mestra. Com novos vilões para enfrentar, os herois precisam confrontar segredos do passado de Sonic e de Eggman, que podem mudar o destino do mundo.

Quando e onde: Ingresso.com