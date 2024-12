"Superman": o que sabemos sobre o filme que sai em 2025

Foto: DC Studios/Divulgaçao Novo "Superman" apresentará David Corenswet como o super-herói

Recomeço do personagem nos cinemas, "Superman" chega em 2025 às telonas. O filme, que já ganhou um pôster e um teaser, apresentará David Corenswet como o super-herói.

O filme será a primeira produção do novo DCU, franquia de títulos interconectados baseados nos personagens da DC Comics, para os cinemas. O universo compartilhado estreou recentemente sua primeira série de TV, a animação "Comando das Criaturas", disponível na Max. Títulos anteriores como Besouro Azul e Pacificador também serão considerados parte do novo cânone.

Até o momento, "Superman" teve pouquíssimos detalhes revelados, com sua trama e a participação de alguns personagens sendo mantidas em segredo.

Além de Corenswet, que assumirá a missão de interpretar o Homem de Aço, o elenco de "Superman" inclui também Rachel Brosnahan ("Marvelous Mrs. Maisel") como Lois Lane, repórter premiada e interesse romântico do herói; Nicholas Hoult ("Jurado Nº 2") como o vilão bilionário Lex Luthor; e Skyler Gisondo ("Fora de Série") como Jimmy Olsen, fotógrafo e melhor amigo de Clark Kent.

Superman: novo filme une heróis da DC

O filme também contará com outros super-heróis além do Superman. Nathan Fillion ("Castle") viverá Guy Gardner, membro inconveniente da Tropa dos Lanternas Verdes; Isabella Merced ("Alien: Romulus") será Kendra Saunders, mais conhecida como Mulher-Gavião; Edi Gathegi ("X-Men: Primeira Classe") aparece como o Sr. Incrível, homem mais inteligente do mundo; e Anthony Carrigan ("Barry") viverá o Metamorfo, herói capaz de transformar seu corpo em qualquer elemento ou composto químico.

Outros membros do elenco já anunciados incluem Pruitt Taylor Vince ("The Mentalist") como Jonathan Kent, Neva Howell ("Greedy People") como Martha Kent, Wendell Pierce ("Jack Ryan") como Perry White, Sean Gunn ("Comando das Criaturas") como Maxwell Lord, Mikaela Hoover como Cat Grant, Sara Sampaio ("Billions") como Eve Teschmacher, Terence Rosemore ("Atlanta") como Otis e Beck Bennett ("Saturday Night Live") como Steve Lombard.

Especula-se também que Milly Alcock ("A Casa do Dragão"), já confirmada como a Supergirl no filme "Supergirl: Woman of Tomorrow", também aparecerá em "Superman".

O roteiro e a direção ficam por conta de James Gunn. O cineasta, que é também o co-CEO do DC Studios, é mais conhecido por seu trabalho na trilogia "Guardiões da Galáxia", da Marvel.

Relembre carreira de James Gunn, diretor do novo filme de Superman

Gunn tem uma carreira prolífica como roteirista em Hollywood. Além de escrever as duas adaptações em live action de "Scooby-Doo" no começo dos anos 2000, ele também assinou o terror independente "Seres Rastejantes" (2006), que o fizeram despontar também como diretor. Depois do horror, ele comandou "Super" (2010) e um segmento da comédia "Para Maiores" (2013). Depois disso, ele assinou com a Marvel para comandar a nova franquia dos "Guardiões da Galáxia".

Após ser demitido da Marvel por conta de postagens polêmicas antigas em seu Twitter, ele foi para a rival DC, onde escreveu e dirigiu "O Esquadrão Suicida" (2021) e a série "Pacificador", antes de voltar para a Marvel e encerrar sua trilogia com "Guardiões da Galáxia vol. 3".

Atualmente, Gunn serve como coCEO do DC Studios ao lado do produtor Peter Safran. O cineasta também lançou a primeira animação do novo DCU, "Comando das Criaturas", que é transmitida pela Max.

Até o momento, pouco se sabe sobre a trama de "Superman". Gunn confirmou apenas que o filme não será uma história de origem e mostrará o Homem de Aço já em plena carreira heroica, inclusive interagindo com outros heróis.

"Superman": trailer mostra embates do Homem de Aço

Desde o lançamento do primeiro teaser, especula-se que uma das figuras vistas lutando de igual para igual com o Superman seja o Ultraman, versão maligna do Homem de Aço vindo de outro universo, ou Bizarro, seu clone imperfeito.

Outra teoria sobre o filme está numa possível aliança entre Lex Luthor e Solaris, um sol artificial e racional capaz de enfraquecer o Superman. Vale pontuar que o herói enfrentou os dois vilões na elogiada HQ Grandes Astros: "Superman" (2006), já indicada por Gunn como inspiração por trás do filme.

O primeiro teaser de Superman foi lançado em 19 de dezembro. A prévia dá destaque a Krypto, o cachorro kryptoniano e superpoderoso do Superman, e a um conflito no país fictício Borávia, que nos quadrinhos passava por uma guerra civil até uma intervenção do Homem de Aço.

A prévia ainda conta com uma nova versão da música tema clássica do Superman composta por John Williams para os filmes de Richard Donner. A música agora é interpretada por John Murphy ("Guardiões da Galáxia vol. 3"). (Agência Estado)





Superman

Estreia em 10 de julho de 2025 nos cinemas brasileiros