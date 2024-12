Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 30 de dezembro

Áries 21/03 a 20/04 Procure ser emocionalmente discreta para preservar seus interesses, visto que Vênus influencia a área de crise. Seu lado produtivo pode ficar em evidência nesta fase, contribuindo para deixar as demandas em dia e alavancar os projetos profissionais.

Touro 21/04 a 20/05 Os amigos podem lhe proporcionar um apoio emocional relevante. Momento de transformação interior que lhe ajuda a encarar os desafios de forma resiliente, visto a Lua entre a área espiritual, na fase nova, e o setor de crise.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Momento de limpeza interior, o que lhe faz refinar seus relacionamentos. O prazer pelo trabalho tende a se elevar com Vênus influenciando o setor profissional, o que se reflete positivamente na sua reputação.

Câncer 21/06 a 22/07 Os prazeres que elevam a alma tendem a ganhar corpo com Vênus influenciando a área espiritual. Sua capacidade de articulação no trato humano pode ficar em evidência agora, o que ajuda a revitalizar as parcerias de trabalho.

Leão 23/07 a 22/08 A fruição dos prazeres pode ficar refinada e introspectiva com Vênus influenciando o setor íntimo. Momento oportuno para introduzir práticas voltadas ao autoconhecimento e à regeneração física e interior.

Virgem 23/08 a 22/09 A felicidade das pessoas queridas tende a se complementar à sua, visto que Vênus influencia a área dos relacionamentos. O momento pode destacar um aflorar de situações agradáveis que ajuda com a autoestima e o fortalecimento interior.

Libra 23/09 a 22/10 As rotinas podem ficar mais prazerosas com Vênus influenciando a área do cotidiano. O céu da semana tende a renovar seu olhar sobre as pessoas e as parcerias, o que ajuda no fortalecimento do seu círculo íntimo e de confiança.

Escorpião 23/10 a 21/11 Seu carisma pode fluir prazerosamente nas interações coletivas com Vênus influenciando a casa social. Um aflorar de ideias tende a dinamizar não apenas suas rotinas, como os relacionamentos desenvolvidos no dia a dia.

Sagitário 22/11 a 21/12 O lar pode se revelar acolhedor e fonte de afeto, visto que Vênus influencia a área familiar. Suas habilidades criativas tendem a favorecer a economia doméstica, o que lhe ajuda a destinar recursos para a fruição de lazeres.

Capricórnio 22/12 a 20/01 O céu da semana tende a promover a renovação pessoal, com reflexos positivos na vivência do dia a dia e nas relações familiares. Carisma e empatia podem aflorar em sua postura, favorecendo as aproximações, visto a influência de Vênus na área comunicativa.

Aquário 21/01 a 18/02 Suas habilidades criativas tendem a aflorar com Vênus influenciando a casa material. Momento de transformação íntima, o que lhe ajuda a superar limitações autoimpostas e a se aprimorar na defesa dos interesses pessoais.