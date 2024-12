Jogo gratuito reúne heróis e vilões da Marvel em defesa da realidade

Foto: fotos Divulgação /NetEase Games Venom é um dos personagens do jogo "Marvel Rivals"

Rodeado de expectativas desde seu anúncio, o jogo "Marvel Rivals" foi lançado de maneira oficial no mês de dezembro. Ele é considerado um "hero shooter" (jogo com heróis que utilizam diferentes armas e poderes), é gratuito e traz 33 personagens da Marvel disponíveis para batalhas de seis contra seis.

Desenvolvida e publicada pela chinesa NetEase Games, a obra enfrentou questionamentos por suas semelhanças com "Overwatch", mas demonstrou qualidade e competência em sua estreia.

O jogo está disponível para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Com boa variação nos heróis, ele garante ainda jogabilidade divertida e cuidado na caracterização - representando uma boa experiência para fãs do gênero e de quadrinhos.

Ainda que seja um jogo online, "Marvel Rivals" tem um enredo para se explicar. Doutor Destino, um dos vilões mais famosos da editora, arqui-inimigo do Homem-de-Ferro, entra em guerra com a sua contraparte de 2099, o que causa a colisão de vários universos.

Com isso, heróis e vilões devem lutar juntos para preservar as realidades. A lista de 33 personagens jogáveis traz nomes muito famosos (Homem-Aranha, Hulk, Wolverine, por exemplo) e boas adições menos conhecidas (Luna Snow, Garota Esquilo e o simpático tubarão Jeff).

Carregar a marca da Marvel serve como um fator especial para atrair a comunidade em um gênero constantemente explorado. Assim, esse hero shooter consegue um importante impulso inicial.

No entanto, para brilhar no longo prazo e ser lucrativo, é preciso entregar boa jogabilidade, balanceamento e competência técnica. É por seu potencial nesses pontos que "Marvel Rivals" pode, sim, se sustentar no mercado.

Os combatentes estão divididos em três classes: vanguardistas (Hulk, Venom, Thor), duelistas (Homem-Aranha, Homem de Ferro, Feiticeira Escarlate) e estrategistas (Mantis, Luna Snow, Jeff).

Os poderes apresentam habilidades básicas, ataques especiais e os golpes supremos, além de colaborações entre determinados personagens. A movimentação, andando e voando, flui bem. Os modos de jogo incluem conquistar área, escoltar veículo e eliminar oponentes.

Tecnicamente, "Marvel Rivals" traz uma experiência competente, com 60 FPS (taxa padrão de quadros por segundo) e raras quedas. Os gráficos e cores são bonitos, a iluminação funciona e os bugs são bem pontuais. Atualmente, é rápido achar partidas e a conexão é estável.

Não há dublagem em português, o que sempre faz falta. As vozes originais estão boas e a trilha sonora é ótima. Traduções em menus e legendas funcionam, exceto por alguns erros e telas ainda sem adaptação (como as de vitória e de derrota).

Como é padrão nos jogos como serviço, o título traz missões que dão experiência e oferece um passe de batalha. Os itens do passe são estéticos e não influenciam na jogabilidade.

Aproveitando-se do privilégio que é trabalhar com uma base tão icônica, "Marvel Rivals" capricha nos excelentes visuais de seus heróis. As skins alternativas (incluindo versões dos filmes) também são boas.

A caracterização é um dos pontos fortes, porque os diálogos (entre Wanda e Magneto ou Peter Parker e Tony Stark, por exemplo) são recorrentes e atrativos.

As descrições e histórias também contribuem: em uma delas, o Cavaleiro da Lua diz que o vampiro Drácula deve dinheiro a ele, o que é referência a uma famosa piada criada na internet.

Depois de enfrentar comparações com hero shooters como "Overwatch" e o descontinuado "Concord", "Marvel Rivals" teve uma estreia triunfante. Vindo de uma beta fechada com grande repercussão, a criação da NetEase Games conseguiu arrumar eventuais erros e segurar o interesse da comunidade.

A obra gratuita diverte nas batalhas frenéticas, trazendo cenários destrutíveis, estratégias, habilidades únicas e diálogos interessantes. Mesmo sem inovações memoráveis, o carisma e a nítida dedicação já dão ânimo ao gênero.

Pensando no longo prazo, o sucesso dependerá da capacidade da NetEase Games de realizar balanceamentos e atualizações, introduzindo novos heróis, modos e mapas. Seja com amigos (há crossplay) ou sozinho, vale testar essa jornada promissora no universo da Marvel.

Altos e baixos

- Pontos positivos

Jogabilidade divertida

Variedade de personagens

Gráficos e cores

Ambientação

Trilha sonora

- Pontos Negativos