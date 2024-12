Programe-se: Confira agenda cultural de segunda, 30 de dezembro (30/12)

Foto: Augusto Albuquerque Felix Lima/ Divulgação Gusttavo Lima realiza show com em Fortaleza no Pré-Réveillon do Marina Park Hotel

Ocorre nesta segunda-feira, 30, o Pré-Reveillon do Marina Park Hotel. A festa tem participação do cantor sertanejo Gusttavo Lima, de Henrico DJ e do cantor cearense Marcos Lessa. Na programação promovida pelo Marina, desde sexta-feira, 27, já passaram nomes como Raça Negra, Bell Marques e Matheus e Kauan. Na terça-feira, 31, sobem ao palco Durval Lelys, Pedro Sampaio, Henry Freitas, Rafa e Pipo Marques, Tito e DJ Davi Fernandes.

Quando: segunda-feira, 30, às 19 horas

segunda-feira, 30, às 19 horas Onde: Marina Park (Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)

Marina Park (Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil) Quanto: a partir de R$ 285; vendas no site BaladApp





Round 6

Estreou na Netflix a segunda temporada da série "Round 6", um dos maiores sucessos da plataforma de streaming. Três anos após vencer o Jogo da Lula, o Jogador 456 segue firme em seu propósito de descobrir quem está por trás da competição para colocar um fim no cruel esquema. À medida que começa a obter resultados em suas buscas, Gi-hun percebe que sua luta contra a organização será mais mortal do que imaginava: para acabar com o jogo, ele precisará voltar a participar dele.

Onde: Netflix

Iceland

Segue disponível para visitação o parque temático de gelo Iceland, no shopping RioMar Fortaleza. A estrutura oferece ambiente climatizado a temperatura de 15º C abaixo de zero. São mais de 30 toneladas em esculturas interativas feitas de gelo cristalino reunidas em ambiente para diversão em família. Estão inclusos casacos e luvas para manter os visitantes aquecidos durante a experiência e uma bebida cortesia.

Quando: segunda-feira, 30, com sessões das 13h às 21 horas

segunda-feira, 30, com sessões das 13h às 21 horas Onde: Piso L2 do Shopping RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Piso L2 do Shopping RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: R$ 129,90 (inteira) e R$ 64,90 (meia); vendas no Sympla, no local e no site icelandfortaleza.com

No Radar

Iniciada a pré-venda para o filme “Interestelar”, que volta a ser exibido nos cinemas a partir de 9 de janeiro como forma de celebrar seus 10 anos. Protagonizado por Matthew McConaughey e Anne Hathaway, o longa recebeu um Oscar em 2015 e arrecadou mais de US$ 730 milhões de bilheteria. Na obra, um grupo de astronautas tem a missão de verificar possíveis planetas para receberem a população da Terra , possibilitando a continuação da espécie. Cooper aceita a tarefa mesmo sabendo que talvez nunca mais veja seus filhos. A equipe segue em busca de um novo lar.

Quando: a partir de 9 de janeiro



a partir de 9 de janeiro Onde: Ingresso.com



Pirata Bar

O Pirata Bar promove a última "Segunda-feira Mais Louca do Mundo" do ano nesta segunda-feira, 30. A casa abre às 19 horas com recepção do Trio Tapioca. Em seguida, às 19h30min tem Piratas do Forró e aulão de forró. A noite continua com atrações às 22h30min, quando se apresenta a quadrilha junina Zé Testinha. Depois, às 23h30min, é hora da Banda do Pirata tocar diversos ritmos. Para encerrar, às 2h30min da manhã tem "sopão para os sobreviventes".

Quando: segunda-feira, 30, a partir das 19 horas

segunda-feira, 30, a partir das 19 horas Onde: Pirata Bar (R. dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema)

Pirata Bar (R. dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema) Quanto: a partir de R$ 55; vendas no site pirata.com.br





Quebrando Mitos

O Canal Brasil exibe nesta segunda-feira, 30, a versão inédita do documentário "Quebrando Mitos", de Fernando Grostein Andrade e Fernando Siqueira. A obra explora a biografia de Jair Bolsonaro desde sua criação no interior de São Paulo aos efeitos de sua política no Brasil. A produção também aborda a "masculinidade frágil e catastrófica do ex-presidente", de acordo com a visão dos diretores. O longa reúne entrevistas com políticos, jornalistas, pensadores, líderes sociais e pessoas próximas ao ex-presidente.

Quando: segunda-feira, 30, às 21h30min

segunda-feira, 30, às 21h30min Onde: Canal Brasil