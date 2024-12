Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 31 de dezembro

Áries 21/03 a 20/04 O momento pode se mostrar favorável para realizar ações voluntárias para ajudar os outros, empregando seus conhecimentos. Situações inovadoras tendem a lhe aguardar no âmbito profissional, associadas ao exercício de suas vocações, pois a Lua Nova encontra o Sol e se harmoniza com Urano.

Touro 21/04 a 20/05 Seus horizontes podem se ampliar, o que lhe ajuda a avaliar as circunstâncias sob perspectivas diversas em sua trajetória de vida. A esperança tende a se renovar e lhe deixar confiante na busca de oportunidades para sua vida, pois a Lua Nova influencia o setor espiritual.

Gêmeos 21/05 a 20/06 O relacionamento com o patrimônio tende a se revestir de originalidade. A Lua Nova no setor íntimo pode promover regeneração interior, enquanto lhe conduz ao redimensionamento das suas prioridades, que ficam mais conectadas com seus objetivos.

Câncer 21/06 a 22/07 A generosidade pode aflorar, o que lhe coloca a serviço de quem precisa. Pode haver um despertar de sentimentos em relação às pessoas que desempenham papel de importância em sua vida, considerando a passagem da Lua Nova pelo setor de relacionamentos, o encontro com o Sol e a harmonia com Urano.

Leão 23/07 a 22/08 O momento pode favorece as ações promotoras de bem-estar. Com a Lua Nova no setor do cotidiano, é possível sair da rotina, ou mesmo reprogramar as atividades relacionadas à gestão do dia a dia para romper com a monotonia.

Virgem 23/08 a 22/09 Busque aproveitar o alcance das redes virtuais para interagir com os familiares e amigos. A Lua Nova no setor dos prazeres encontra o Sol e se harmoniza com Urano, podendo lhe reconectar com seu lado jovial e criativo, o que lhe ajuda a dar um toque original às suas ações.

Libra 23/09 a 22/10 Os laços familiares tendem a se renovar em uma convivência prazerosa. O encontro da Lua Nova com o Sol pode se mostrar um momento favorável para dar frescor à sua casa, fazendo mudanças que lhe permitam usufruir do conforto e da funcionalidade do lar, o que é corroborado pela harmonia Lua-Urano.

Escorpião 23/10 a 21/11 Procure se permitir explorar novos territórios, empregando inclusive os recursos virtuais, seus fortes aliados. A Lua Nova no setor comunicativo encontra o Sol, podendo promover expansão das ideias e destacar os intercâmbios como propulsores de conhecimento e criatividade.

Sagitário 22/11 a 21/12 A criatividade e a visão integrada dos processos podem ajudar com resultados que farão a diferença na qualidade da rotina. A Lua Nova na área material encontra o Sol e se harmoniza com Urano, o que lhe leva a versatilizar a gestão de recursos em prol da sustentabilidade no dia a dia.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Uma nova leitura sobre as suas vocações tende a lhe permitir se abrir a oportunidades mais amplas. Com a Lua Nova em seu signo, o momento pode se mostrar favorável para expandir o pensamento e se conectar com os aspectos espirituais da vida.

Aquário 21/01 a 18/02 Procure se libertar de expectativas que não demonstrem viabilidade imediata, concentrando-se em reais oportunidades. A Lua Nova encontra o Sol, o que lhe faz avaliar os desafios sob perspectivas diversas, o que se mostra fundamental para administrá-los.