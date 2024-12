Praia de Iracema recebe programação especial de Réveillon; confira

Foto: Divulgação Pedro Sampaio faz show em Fortaleza

Chegou a hora da passagem de bastão. No último dia do ano, a Praia de Iracema volta a ser preenchida por multidões após diferentes shows ao longo de 2024. Desta vez, seis atrações embalam musicalmente a mudança de chave para 2025. O público acompanhará no Aterro shows de Paulo Benevides, Vanessa da Mata, Os Paralamas do Sucesso, Pedro Sampaio, Matuê e Joelma.

A programação é gratuita e ocorre de forma reduzida, após o prefeito Sarto (PDT) anunciar — a menos de um mês — que a festa não seria mais feita em três dias, mas apenas em um. Segundo o político, as "parcerias foram insuficientes para pagar todas as atrações anunciadas", o que resultou no cancelamento das outras datas.

Continuam, porém, os artistas já previstos para se apresentarem nesta terça-feira, 31. A festa começa às 18h30min e o Réveillon mobiliza 970 policiais militares para a operação. Ao Vida&Arte, algumas das atrações destacaram quais são os repertórios previstos, como avaliam o ano e o que projetam para 2025. A todos os leitores, um ótimo 2025!

Vanessa da Mata

Uma das principais atrações da noite, a cantora Vanessa da Mata apresenta show com repertório em referência ao álbum "Vem Doce", trabalho mais recente. Entretanto, ela também revisita discos anteriores. "É um encontro no palco com as minhas versões", afirma.

Para Vanessa da Mata, 2024 foi um ano importante em sua carreira, com estreia no teatro a partir do musical "Clara Nunes - A Tal Guerreira", turnê nacional de "Vem Doce" e algumas apresentações no exterior.

"Avalio o ano de maneira muito positiva", exclama. Para 2025, ela adianta: "Que seja um ano de muito trabalho e prosperidade para todos nós! Ano que vem retorno ao teatro com o musical da Clara Nunes e tenho alguns projetos que em breve serão divulgados".

Os Paralamas do Sucesso

Este Réveillon conta também com o retorno de uma banda que já se apresentou por aqui na virada do ano: Os Paralamas do Sucesso. "Fizemos uma vez o Réveillon em Fortaleza e foi um barato, curtimos demais - foi até o nosso primeiro Réveillon, de 2007 para 2008. Estamos muito ansiosos para essa volta", afirma o baterista Bi Ribeiro.

No show serão interpretados os principais clássicos dos Paralamas, dando sequência à turnê que celebra trajetória de 40 anos da banda. O público pode esperar "o que tem de melhor e de mais conhecido", com faixas como "Lanterna dos Afogados" e "Óculos".

A turnê integra um ano "bastante produtivo e fértil" para os Paralamas do Sucesso. "Percorremos o Brasil inteiro e ficamos tão empolgados que estamos marcando shows para 2025 bem importantes para celebrar o fim dessa excursão 'Paralamas Clássicos'. Então, 2024 foi fundamental para a nossa carreira", acrescenta.

Para 2025, as expectativas da banda são "de muita música" e de finalizar a turnê que celebra os 40 anos do grupo com "grandes shows". "É o que fazemos, gostamos e vamos fazer até o fim", conclui.

Paulo Benevides

O cantor Paulo Benevides, que logo aos 10 anos conheceu e se apaixou por canções de Elvis Presley e Frank Sinatra, sobe ao palco do Aterro para interpretar clássicos da música nacional e internacional. Ele passa "por hits que todo mundo ama cantar junto, além de momentos especiais com músicas que marcaram sua trajetória".

"Quero que cada pessoa ali sinta que está começando o ano com o pé direito, envolvida em uma atmosfera de alegria e boas vibrações", deseja. O artista garante que o público pode esperar "uma noite inesquecível, com muita energia e emoção". Paulo considera 2024 como um ano de "crescimento pessoal e profissional", com projetos desafiadores que o fizeram evoluir.

O que ele deseja, então, para 2025? "Continuar levando a música como forma de emoção e conexão", revela.





Pedro Sampaio

Um setlist "cheio de energia, com muita música para todos dançarem e se divertirem, muito funk e músicas autorais": essas são algumas das promessas do show do DJ, cantor e compositor Pedro Sampaio para este Réveillon. Ele será responsável por comandar a contagem regressiva que marca a virada do ano.

Este foi um ano de conquistas diversas para o músico. Ele cita o fato de sua música "PocPoc" ter figurado no topo das paradas do Brasil e do Portugal, com "muito trabalho e dedicação".

Atrações do Réveillon 2025

18h30min: Paulo Benevides

20 horas: Vanessa da Mata

21h50min: Paralamas do Sucesso

23h40min: Pedro Sampaio

1h40min: Matuê

3h30min: Joelma

Réveillon 2025

Quando: terça-feira, 31, a partir de 18h30min

terça-feira, 31, a partir de 18h30min Onde: Aterro da Praia de Iracema (av. Historiador Raimundo Girão, 800 - Praia de Iracema)

Aterro da Praia de Iracema (av. Historiador Raimundo Girão, 800 - Praia de Iracema) Gratuito