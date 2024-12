Programe-se: Confira agenda cultural de terça, 31 de dezembro (31/12)

Foto: Reprodução/Instagram @temperodomar Reveillon do Mar

Acontece nesta terça-feira, 31, o Réveillon Mar de Sorte 2025, festa que acontece no Tempero do Mangue a partir das 22 horas. Com Open Bar Premium e Open Food durante o evento, o restaurante também conta com espaços de lounge mediante reserva. Ao fim de toda a celebração de ano novo, às 4h30min, o espaço disponibilizará ainda caldos cura-ressaca para todos.

Quando: terça, 31, às 22 horas

terça, 31, às 22 horas Onde: Tempero do Mar (Av. Zezé Diogo, 2771 - Praia do Futuro)

Tempero do Mar (Av. Zezé Diogo, 2771 - Praia do Futuro) Quanto: a partir de R$150 (ingresso individual) e a partir de R$ R$ 4.000 (lounge)

a partir de R$150 (ingresso individual) e a partir de R$ R$ 4.000 (lounge) Vendas pelo Sympla, no Tempero do Mar e loja Elabore (RioMar Papicu)





O Presente de Cecília

Estreia na quarta-feira, 1º de janeiro, a animação "O Presente de Cecília", na programação cultural das férias da TV Cultura. O filme, que traz mensagem sobre educação ambiental, acompanha a vida de Cecília, que, com a ajuda de um dispositivo inovador chamado EcoHUB, se une a Marquinhos, um garoto do futuro, e enfrenta desafios de sustentabilidade. Juntos, eles promovem comportamentos responsáveis em relação ao meio ambiente.

Quando: quarta-feira, 1º de janeiro, às 20h30min

quarta-feira, 1º de janeiro, às 20h30min Onde: Canal Brasil

Ainda Estou Aqui

Segue em cartaz nos cinemas o drama nacional indicado ao Globo de Ouro "Ainda Estou Aqui", estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello. Na trama, o Brasil enfrenta o endurecimento da ditadura militar. Os Paiva — Rubens, Eunice e seus cinco filhos — vivem na frente da praia, numa casa de portas abertas para os amigos. Tudo muda quando Rubens é levado por militares à paisana e desaparece. Eunice, cuja busca pela verdade se estende por décadas, é obrigada a se reinventar e traçar um novo futuro para si e seus filhos.

Quando e onde: Ingresso.com





O Entusiasta

O recifense Rodrigo Marques apresenta, dias 11 e 12 de janeiro, seu novo show, "O Entusiasta", que traz para o humor seu vocabulário rebuscado e sinceridade para falar de casos variados da vida, sob uma nova perspectiva divertida e contagiante. Os ingressos para o espetáculo estão à venda no site Uhuu.com.

Quando: 11 e 12 de janeiro, em diversas sessões

11 e 12 de janeiro, em diversas sessões Onde: Theatro Via Sul (av. Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

Theatro Via Sul (av. Washington Soares, 4335 - Seis Bocas) Quanto: a partir de R$ 50 (assinantes OP têm desconto de 40% no ingresso inteira na bilheteria e no site Uhuul.com com o cupom OPOVO40)





Pula Pula Park

Segue disponível, no Shopping Iguatemi Bosque, a atração internacional de diversão Pula Pula Par. O parque funciona com 14 brinquedos, incluindo o Big Jump, um escorregador inflável de 30 metros de altura, além de barco pirata, universo jurássico, selva encantada e muito mais. O espaço é dedicado para adultos e crianças e tem área com mais de 5 mil m².

Quando: terça-feira, 31, das 18 às 22 horas

terça-feira, 31, das 18 às 22 horas Onde: área externa do Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

área externa do Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) Quanto: a partir de R$49,99