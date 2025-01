Confira programação infantil de Fortaleza no mês das férias

Não podemos publicar o primeiro Guia Vida&Arte de 2025 e não falar da programação infantil. Com a criançada de férias, o mês de janeiro costumar ser agitado para as famílias. Não é segredo que Fortaleza tem ótimas opções ao ar livre, como as praias e os parques. Mas a capital cearense também propõe diferentes atividades nos equipamentos culturais e empreendimentos.

A Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece), por exemplo, mantém ações contínuas de leitura direcionadas aos pequenos. É por lá que muitos têm o primeiro contato com contação de histórias ou leitura mediada. Já os shoppings buscam novidades e surpreendem com brinquedos infláveis. Ficou na dúvida? Veja mais opções abaixo:

Literatura infantojuvenil

A Biblioteca Pública Estadual do Ceará prepara atividades especiais para o público infantojuvenil. Além do Pequenas Grandes Histórias, projeto realizado aos sábados e domingos, o equipamento também promove Mediação Lúdica de Leitura nos dias 15, 16, 22 e 23, sempre às 16 horas. Entre os artistas que participam das ações, estão Trupe Caba de Chega; Cia. Epidemia de Bonecos; Grupos Nós Dois; Grupo Zepelim Arte para Infância e Grupo Jardim das Diferenças.

Quando: dias 15, 16, 22 e 23, às 23 horas

dias 15, 16, 22 e 23, às 23 horas Onde: Bece (av. Presidente Castelo Branco, 255 - Moura Brasil)

Bece (av. Presidente Castelo Branco, 255 - Moura Brasil) Gratuito

Mais infos: www.bece.cultura.ce.gov.br

Teatro

Espetáculos infantis fazem parte da grade de programação do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultural (CDMAC) no mês de janeiro. Um dos destaque é o espetáculo "Napoleão", apresentados pelo grupo Pavilhão da Magnólia nos dias 4, 5, 11 e 12, a partir das 17 horas. Os bebês tem ações como o espetáculo "Borboletário - Teatro para bebês" nos dias 18, 19, 25 e 26, a partir das 17 horas.

Quando: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 de janeiro, às 17 horas

4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 de janeiro, às 17 horas Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 10; vendas no Sympla e na bilheteria





Musical

A personagem famosa dos filmes ganha vida nos palcos com "Matilda - O Musical da Escola de Atores". O espetáculo conta a história de uma garota solitária que sofre com uma família dura e, na escola, lida com uma diretora opressiva. Para fugir desta realidade, ela encontra refúgio nos livros. Com direção geral de Kercyanne Gomes e direção artística de Marcelino Câmara, a produção busca expor a paixão pela educação e a criatividade como força para a mudança.

Quando: sábado, 18 de janeiro, às 16 horas

sábado, 18 de janeiro, às 16 horas Onde: Theatro Via Sul (av. Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

Theatro Via Sul (av. Washington Soares, 4335 - Seis Bocas) Quanto: R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira); vendas no Uhuu





Pula Pula Park

Já imaginou mais de 12 mil m² apenas para brincadeiras? Este sonho é realidade no Pula Pula Park, projeto que chega ao Iguatemi Bosque com 13 brinquedos infláveis, espaço kids, área VIP e praça de alimentação. Por lá, tem escalada, carros de fórmula 1, navio pirata e até o coliseu! Vale lembrar que crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) tem direito a meia-entrada e acompanhamento gratuito.

Quando: todos os dias, das 10 às 22 horas

todos os dias, das 10 às 22 horas Onde: Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) Quanto: a partir de R$ 49,99; vendas no site pulapularpark.com.br





É de congelar!

Esculturas feitas de gelo e temperaturas que podem chegar a 15º abaixo de zero. Sim, é possível vivenciar essa experiência em Fortaleza! Ela está logo no shopping RioMar Fortaleza e pode ser localizada no parque temático de gelo Iceland. Ao todo, são mais de 30 toneladas de gelo em um mesmo ambiente. As crianças talvez até reconheçam o Sid, personagem do filme "A Era do Gelo".

Quando: segunda a sexta, de 14 a 21 horas; sábados e domingos, de 13 às 21 horas

segunda a sexta, de 14 a 21 horas; sábados e domingos, de 13 às 21 horas Onde: Shopping RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Shopping RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: R$ 129,90 (inteira) e R$ 64,90 (meia); vendas no Sympla, no local e no site icelandfortaleza.com





Imersão na natureza

Situada na Cidade dos Funcionários, a Floresta Urbana Sombra do Cajueiro pretende mergulhar as crianças na natureza a partir de vivências únicas. Debaixo das sombras das árvores, os pequenos se reúnem em grupo para explorar as possibilidades ofertadas pela recreação infantil. O local tem até colônias de férias com o projeto Tarde na Floresta, no qual os jovens podem descobrir novas habilidades por meio da arte e agricultura urbana. As vagas são limitadas e as inscrições devem acontecer por meio de link divulgado nas redes sociais.

Instagram: @sombradocajueiro

@sombradocajueiro Onde: rua Cônego Braveza, 2013 - Cidade dos Funcionários





Diversão e aventura

Diversão para todas as idades! Essa é a proposta do Vila Trampolim, empreendimento com sede em três shoppings da Capital. Com cores vibrantes, os visitantes podem se divertir em camas elásticas, piscina de espuma, basquete e percurso parkour. Também é possível realizar eventos privados, como aniversários.

Quando: segunda a sábado, de 14 às 22 horas; domingo, das 11 às

21 horas

segunda a sábado, de 14 às 22 horas; domingo, das 11 às 21 horas Onde: Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz); North Shopping Jóquei (av. Lineu Machado, 419 - Jóquei) e RioMar Kennedy (av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy)

Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz); North Shopping Jóquei (av. Lineu Machado, 419 - Jóquei) e RioMar Kennedy (av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy) Quanto: a partir de R$ 24,90

a partir de R$ 24,90 Mais infos: (85) 99418.5368

(85) 99418.5368 Instagram: @vilatrampolimpark

@vilatrampolimpark Site: vilatrampolim.com.br

Contos e Encantos

Nos domingos de janeiro, a Caixa Cultural reserva o espaço das crianças com contação de histórias, sempre às 16 horas. No dia 5, tem "A Cigarra e a formiga", sobre planejamento e solidariedade; dia 12,"O rato da corte e o rato do campo", aborda a simplicidade; dia 19, "O Cervo da fonte fala sobre valorizar as próprias qualidades; dia 26, "A raposa e as uvas" ensina sobre perseverança e reconhecer limites.