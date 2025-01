Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 2 de janeiro

Áries 21/03 a 20/04 Busque ser prudente nos gastos com o lazer e no compartilhamento de recursos, devido à tensão lunar e venusiana com Urano. O encontro entre Lua e Vênus tende a promover uma atmosfera harmoniosa nas relações em grupo, o que ajuda com as trocas de ideias e as cooperações.

Touro 21/04 a 20/05 Busque valorizar a economia criativa na gestão dos recursos materiais, visto a harmonia lunar com Júpiter. A relação com o trabalho tende a ficar prazerosa neste momento de encontro Lua-Vênus. Contudo, os desafios podem lhe tirar da zona de conforto e pedir capacidade de adaptação.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Procure não deixar a prudência de lado e evitar situações de risco. O encontro Lua-Vênus podem promover uma abertura prazerosa às atividades culturais, o que favorece a autoestima e nutrindo o otimismo perante a vida, o que é corroborado pela harmonia Lua-Júpiter.

Câncer 21/06 a 22/07 Convém evitar se expor fora do círculo de confiança e se preservar, visto a tensão de Urano com Lua e Vênus. O encontro entre Lua e Vênus pode sugerir um momento de autocuidado que leva à cura emocional e à transformação das relações íntimas, gerando conexões profundas.

Leão 23/07 a 22/08 É preciso neutralizar o estresse. O trato humano tende a ficar mais prazeroso frente ao encontro Lua-Vênus, contando com empatia e generosidade. Procure buscar um forte senso de pertencimento comunitário, corroborado pela harmonia Lua-Júpiter.

Virgem 23/08 a 22/09 Tente evitar radicalismos e planejar mudanças, devido a Urano tensionado com Lua e Vênus. Momento oportuno para a realização das tarefas do dia a dia, contando com um incremento criativo que otimiza seu desempenho, visto a Lua em harmonia com Júpiter.

Libra 23/09 a 22/10 Convém ser seletiva ao abordar temas sensíveis para a coletividade, como alerta Urano tensionado à Lua e Vênus. Sua postura pode transmitir simpatia frente ao encontro Lua-Vênus, o que favorece as conversas e a fruição dos lazeres em grupo, o que é corroborado pela harmonia Lua-Júpiter.

Escorpião 23/10 a 21/11 É preciso administrar os desafios sem imediatismos, visto a tensão de Urano com Lua e Vênus. Os laços familiares podem levar ao fortalecimento em meio à fruição do prazer, o que ajuda com um ambiente doméstico mais acolhedor, como sugere a harmonia Lua-Júpiter.

Sagitário 22/11 a 21/12 Convém mitigar o estresse na gestão da rotina. Empatia e gentileza podem se mostrar seus pontos de força, o que ajuda com relacionamentos harmoniosos e centrados no bem-estar mútuo, como sugerem a harmonia Lua-Júpiter e o encontro Lua-Vênus.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Busque evitar gastos desnecessários e zelar pela gestão financeira, como alerta a tensão com Urano. Momento marcado pelo prazer em cuidar das questões práticas da rotina, contando com a criatividade para dinamizar os recursos materiais, como sugere a harmonia entre Lua e Júpiter.

Aquário 21/01 a 18/02 Procure não negligenciar as responsabilidades, que podem ficar em segundo plano, como alerta a tensão com Urano. O charme pessoal tende a se elevar frente ao encontro Lua-Vênus, o que favorece as interações sociais e a fruição dos prazeres coletivos.