Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Luis Alves/Divulgação TITA & NIC

A Cia Cearense De Molecagem chega ao Teatro da Praia com o espetáculo "Tita & Nic". Paródia de "Titanic", o clássico navio se torna a "Lamparina do Mucuripe" e o casal protagonista é formado por Nic da Silva, trabalhador pobre, e Tita Jereissati, jovem aristocrata. Na peça, seis atores se desdobram em 2.500 personagens, abordando desigualdades sociais e tragédias cotidianas.

Quando: dias 4, 5, 11 e 12 de janeiro, às 20 horas

dias 4, 5, 11 e 12 de janeiro, às 20 horas Onde: Avenida Monsenhor Tabosa, 177 - Praia de Iracema

Avenida Monsenhor Tabosa, 177 - Praia de Iracema Quanto: R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira), vendas pelo Sympla

Emoções de Verão

Na manhã deste sábado, 4, a Pincelê Fortaleza promove o evento "Arte, Brunch & Mimosas", com oficina de pintura em jarros guiada por Fernanda Beviláqua, artista visual. Além de levar o jarro decorado pelas próprias mãos do autor, a programação conta com brindes de mimosa com os participantes e bunch em buffet à vontade, que inclui com opções veg e sem glúten.

Quando: sábado, 4, das 8h30min às 11 horas

sábado, 4, das 8h30min às 11 horas Onde: Verdura Cozinha (Rua dos Tabajaras, 450 Praia de Iracema)

Verdura Cozinha (Rua dos Tabajaras, 450 Praia de Iracema) Quanto: R$180, vendas no Sympla

R$180, vendas no Sympla Mais inf.: @pincele.fortaleza





Arte, Brunch e Mimosas

Show de Humor

Nesta quinta-feira, 2, o Complexo Crocobeach agita o público neste começo do ano com show ao vivo da banda Zé da Zefa e o espetáculo de humor "A Praia é Nossa". A apresentação é feita pelos comediantes Bruno Paz e Anderson Justus nesta edição, que custa R$30 nas vendas antecipadas pelo Sympla e R$40 durante o evento.

Quando: quinta, 2, às 18 horas

quinta, 2, às 18 horas Onde: avenida Zezé Diogo, 3125 - Praia Do Futuro

avenida Zezé Diogo, 3125 - Praia Do Futuro Quanto: a partir de R$ 30





Quinta das Antigas

Nesta primeira quinta-feira do ano, 2, o Floresta Bar reúne os fãs de forró com a festa Quinta das Antigas na área interna do espaço. Quem compõe a programação são as bandas Forró Tbt, que traz forró das antigas, e Matutos do Sertão, com tradicionais clássicos do forró.

Quando: quinta-feira, 2, às 20 horas

quinta-feira, 2, às 20 horas Onde: Av. Santos Dumont, 1788 - Loja 1 - Aldeota

Av. Santos Dumont, 1788 - Loja 1 - Aldeota Quanto: R$ 20 (couvert)

R$ 20 (couvert) Mais informações: @floresta_bar

Circo Celestia

O Circo Celestia chega pela primeira vez à capital cearense nesta semana, fazendo sua estreia no Nordeste. Com sessão diária às 20 horas, além de apresentações às 16 e 18 horas nos finais de semana. No total, são mais de 200 profissionais envolvidos com apresentações freestyle motocross; palhaços; mágicos e equilibristas.

Quando: segunda a sexta, às 20 horas; sábado, domingo e feriados, às 16h, 18h e 20h

segunda a sexta, às 20 horas; sábado, domingo e feriados, às 16h, 18h e 20h Onde: Av. Washington Soares, 1100 - Edson Queiroz

Av. Washington Soares, 1100 - Edson Queiroz Quanto: a partir de R$ 35

a partir de R$ 35 Mais informações: www.circocelestia.com.br





Nosferatu

Chega aos cinemas um dos filmes de terror mais aguardados de 2025, o remake do clássico "Nosferatu" (1922). A trama apresenta o conto gótico da obsessão de um cruel vampiro por uma mulher assombrada na Alemanha de 1800. A jovem passa a ser perturbada por sonhos assustadores que se conectam com o misterioso Conde Orlok, que busca por um novo lar na região. Dirigido por Robert Eggers, o filme conta com Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult e Aaron Taylor-Johnson no elenco. Bill Skarsgard vive o papel principal.