Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 3 de janeiro

Convém vivenciar as experiências de forma positiva, difundindo o otimismo em suas relações. Cuidado com suas paixões para que não fujam ao controle. Vênus influencia o setor espiritual, podendo lhe predispor a refletir sobre questões subjetivas ligadas à sua vida.

A influência de Vênus no setor íntimo tende a destacar um momento em que os prazeres pessoais ocupam lugar de destaque e em que sua sensualidade aflora em benefício da imagem pública. Mas é preciso zelar por sua privacidade, evitando expor detalhes da vida privada fora do círculo de confiança.

A vida íntima pode se mostrar mais prazerosa, o que lhe leva a usufruir do conforto emocional dos seus afetos. A energia afetuosa de Vênus influencia a área de relacionamentos, ampliando sua capacidade de sedução e motivando-lhe a ser gentil e simpática com o entorno.

Você tende a se mostrar mais consciente do seu valor como pessoa e da importância de quem está entorno. O setor relacionado ao cotidiano e à saúde recebe a influência de Vênus, podendo sugerir um momento de zelo com a autoestima e o bem-estar de modo geral.

Procure empregar o charme pessoal, buscando atrair e cativar as pessoas do seu interesse. É preciso favorecer os intercâmbios de natureza cultural. A energia de Vênus passa a influenciar a área de prazeres, podendo evidenciar seu potencial de sedução e lhe deixar em posição de destaque.

É fundamental propor melhorias estéticas no ambiente em que vive. A energia de Vênus tende a favorecer as trocas afetivas no meio familiar. Busque demonstrar interesse pela vida das pessoas que lhe cercam, procurando conhecer seus desejos e planos para o futuro.

Aquário 21/01 a 18/02

Convém observar os limites orçamentários e gastar de forma consciente. As atividades de lazer tendem a ser tentadoras, mas controle os impulsos consumistas. A influência de Vênus na área material pode lhe deixar flexível no uso do dinheiro, com uma tendência a investir no lado prazeroso da vida.