Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 3 de janeiro (03/01)

Estreia nesta sexta-feira, 3, o novo espetáculo do Circo Kroner, que retorna a Fortaleza após 25 anos. Com origem e referências alemãs, o circo oferece uma estrutura climatizada com show que conta com mais 60 artistas no elenco. O espetáculo tem duração de duas horas e possui banda ao vivo durante a apresentação.

Quando: a partir da sexta-feira, 3

a partir da sexta-feira, 3 Onde: ao lado do Siará Hall (Av. Washington Soares - Edson Queiroz

ao lado do Siará Hall (Av. Washington Soares - Edson Queiroz Venda de ingressos e mais informações: circokroner.com.br e @circokroneroficial

Davi Duarte

O espaço de arte e gastronomia Cantinho do Frango recebe nesta sexta-feira, 3, show do cantor e compositor Davi Duarte, que integra as programações de início de ano no restaurante. A partir das 18h30min, o artista apresenta ao público sucessos de seu repertório, como "O que eu queria", "Valeu a pena esperar", "Babe baby", "Matiz", "Bússola", "À toa", "Eu tô lá no mar", "Serena saudade", além de versões de clássicos da música brasileira.

Quando: sexta-feira, 3, a partir das 18h30min

sexta-feira, 3, a partir das 18h30min Onde: Cantinho do Frango (Rua Torres Câmara, 71 - Aldeota)

Cantinho do Frango (Rua Torres Câmara, 71 - Aldeota) Quanto: R$ 20 (couvert)

R$ 20 (couvert) Mais informações: @musicadoceara

Capital Inicial

Já estão à venda no site Bilheteria Virtual e no Iguatemi Hall os ingressos para o show "Capital Inicial - Acústico 25 Anos", turnê que celebra um dos mais importantes álbuns do grupo. A banda é formada por Dinho Ouro Preto, Yves Passarell, Fê Lemos e Flávio Lemos, que se apresentam em 2 de maio em Fortaleza.

Quando: sexta-feira, 2 de maio, às 21 horas

sexta-feira, 2 de maio, às 21 horas Onde: Iguatemi Hall (Av. Sebastião de Abreu, 422)

Iguatemi Hall (Av. Sebastião de Abreu, 422) Quanto: a partir de R$ 140, vendas em Iguatemi Hall e no site Bilheteria Virtual

Encontro Com O Ditador

Segue disponível nos cinemas o novo drama do cineasta Rithy Panh, "Encontro Com O Ditador". O filme se passa em 1978, em Camboja, época em que o país foi renomeado de Kampuchea Democrático e esteve sob a opressão de Pol Pot e do seu Khmer Vermelho. A trama mostra a história de três franceses que aceitaram o convite do regime na esperança de conseguir uma entrevista exclusiva com o líder da opressão, um repórter que conhece o país, um fotojornalista e um intelectual que se sente próximo da ideologia revolucionária.

Render-CE

O projeto Render-CE chega aos últimos dias no Shopping Iguatemi Bosque. Desta vez, a tipologia em destaque no espaço é o crochê, que está presente na mostra pelo trabalho de 14 artesãs.

Quando: até 5 de janeiro, nesta sexta-feira e sábado, das 10 às 22 horas, e domingo, das 13 às 21 horas

até 5 de janeiro, nesta sexta-feira e sábado, das 10 às 22 horas, e domingo, das 13 às 21 horas Onde: Shopping Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Shopping Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) Gratuito