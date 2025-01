Restaurantes apostam em cardápio saudável para chegada do ano novo

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 29-12-2024: Primeiro Comes&Bebes do ano é sobre comidas detox com suco verde, salada leve, low carb no Vitaê. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

É comum apontar janeiro como um mês de recomeço, pois é o período que sucede duas das maiores festas do ano: Natal e Réveillon, celebrações em que a comida e a bebida representam prosperidade e reúnem famílias e amigos.

É também nesse contexto que muitas pessoas se preocupam em voltar ou começar dietas por meio de shakes ou refeições que prometem ser "detox". Todavia, conforme a nutróloga Danielle Cortez, não é preciso se preocupar com a "comilança" do fim do ano.

"A ceia de Natal e o Ano Novo ser o fim do mundo para quem quebrou a dieta é um mito, óbvio. Não é o que você faz um dia que vai fazer diferença para o seu corpo. Mas sim, o que você faz com frequência, com constância. Isso é o que é de verdade", afirma a especialista.

A especialista continua: "É muito melhor comer um panetone no Natal do que dar atenção aos vídeos que viralizaram por aí dizendo que um panetone equivale a não sei quantos pães com manteiga. É muito melhor saborear seu panetone, aproveitando e construindo memórias com a sua família, com seus amigos, do que ficar se estressando no Natal".

Em relação à busca por um alimentos detox, ela brinca: "É coisa pra vender shot e ter engajamento, não tem nenhum alimento que faça um detox no seu corpo. Quem faz o detox é o fígado. O coitadinho tem tanto trabalho… é tão complexo fazer uma detoxificação para depois um suco verde ainda ganhar a fama".

"O nosso sistema imunológico melhora com o nosso dia a dia, dormindo bem, se alimentando bem num contexto geral, fazendo exercícios, manejando o estresse. O que você come na ceia de Natal ou no Réveillon, sendo uma exceção, não vai fazer diferença.

Vitaê

Com inúmeras opções de sucos antioxidantes, pizzas, saladas e pratos low carb (rico em proteínas e baixo em carboidratos), o restaurante Vitaê tem como propósito oferecer pratos saborosos que aliam saúde, frescor e qualidade. No cardápio constam opções de saladas proteicas a partir de R$ 23,90, que podem ser nos tamanhos pocket ou tradicional. Outro destaque são as variedades de sucos naturais, que podem incluir mistura de ingredientes como gengibre, abacaxi, morango, uvas, couve, melancia e outros (por R$ 14,90 um copo ou R$ 24,90 o litro).

Onde: Av. Heróis do Acre, 465 - Passaré (Anexo ao Supermercado Telefrango)

Av. Heróis do Acre, 465 - Passaré (Anexo ao Supermercado Telefrango) Funcionamento: todos os dias, das 11 às 22 horas

todos os dias, das 11 às 22 horas Delivery: 85 99450-2229

85 99450-2229 Instagram: @restaurante_vitae

Take a Juice

Com funcionamento desde 2015 em Fortaleza, Take a Juice tem uma proposta de oferecer bebidas e lanches saudáveis de forma criativa. Atualmente, com seis unidades em funcionamento, a marca dispõe de opções como paninis, saladas, blends e açaí no seu cardápio. Como o nome já sugere, as especialidades

da casa são os sucos, dividido nas categorias "tropicais", "smoothies", "detox" e "clássicos" (a partir de R$ 12).

Onde: Shopping Iguatemi Bosque / Shopping RioMar Fortaleza / Av. Farias Brito, 160 - Varjota / Av. Washington Soares, 3690 - Parque Manibura / R. Mario Mamede, 799 - Lj 2 - Fátima / Av. Eusébio de Queiroz, 2880 - Quiosque 10 - Coité, Eusébio

Shopping Iguatemi Bosque / Shopping RioMar Fortaleza / Av. Farias Brito, 160 - Varjota / Av. Washington Soares, 3690 - Parque Manibura / R. Mario Mamede, 799 - Lj 2 - Fátima / Av. Eusébio de Queiroz, 2880 - Quiosque 10 - Coité, Eusébio Lojas com horários de funcionamentos variados

Instagram: @takeajuice

Cacao Saudável

Localizada em três endereços diferentes em Fortaleza, a Cacao Confeitaria Saudável é uma opção para quem quer sair da dieta convencional e comer lanches saborosos na versão low carb. A marca também é famosa pela sua cozinha inclusiva, que oferece diversos lanches sem glúten e lactose. Entre os destaques do cardápio, há salgados diversos, tapiocas, saladas, cafés e saladas variadas.

Onde: R. José Vilar, 1520a - Meireles / Shopping Iguatemi Fortaleza / Shopping RioMar Fortaleza

R. José Vilar, 1520a - Meireles / Shopping Iguatemi Fortaleza / Shopping RioMar Fortaleza Funcionamento: Lojas com horários de funcionamentos variados

Lojas com horários de funcionamentos variados Instagram: @cacaosaudavel

Hábitos saudáveis

Como adiantado pela nutróloga Danielle Cortez, o verdadeiro hábito “detox” é um estilo de vida saudável. Além da alimentação equilibrada e rica em frutas e legumes, também é indicado ter boas noites de sono, evitar bebidas alcóolicas e situações de estresse e tomar bastante água durante o dia.

Outra prática fundamental são as atividades físicas, que podem ser desde caminhada, natação e patinação até exercícios de maior impacto, como musculação, corrida, basquete e outros esportes.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a recomendação diária é de 150 a 300 minutos de atividade física moderada por semana, que equivale a uma hora de exercícios durante cinco dias na semana ou 40 minutos diariamente.